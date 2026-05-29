Firman convenio para garantizar espacios de trabajo sin discriminación de género en Edomex

Convenio para implementar espacios de trabajo libres de violencia en Edomex

Las Secretarías de las Mujeres (SeMujeres) y del Trabajo del Estado de México anunciaron que firmaron un convenio de colaboración, a fin de impulsar mecanismos para la prevención, atención y sanciones a la violencia, discriminación y hostigamiento laboral. Mencionaron que este acuerdo promueve espacios de trabajo más seguros, dignos, incluyentes e igualitarios.

María Esther Rodríguez Hernández y Norberto Morales Poblete, titulares de ambas dependencias estatales, respectivamente, mencionaron que reforzarán mecanismos de capacitación dirigidos a las mujeres trabajadoras y orientados a reducir brechas sociales, fortalecer su protección integral y eliminar cualquier tipo de discriminación en espacios laborales.

Las autoridades estatales enfatizaron que contemplan la difusión permanente para que las trabajadoras conozcan plenamente sus derechos y obligaciones en sus lugares de trabajo, y fomentar la cultura de igualdad, respeto y cero tolerancia a la violencia laboral.

La Secretaria de las Mujeres resaltó que las estrategias que se desarrollen estarán alineadas con estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y derechos humanos.

La Crónica de Hoy 2026