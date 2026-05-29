Metrópoli

Capacitarán a trabajadoras en materia de igualdad y derechos humanos

Firman convenio para garantizar espacios de trabajo sin discriminación de género en Edomex

Por Giovanna Morales Gómez
Convenio para implementar espacios de trabajo libres de violencia en Edomex

Las Secretarías de las Mujeres (SeMujeres) y del Trabajo del Estado de México anunciaron que firmaron un convenio de colaboración, a fin de impulsar mecanismos para la prevención, atención y sanciones a la violencia, discriminación y hostigamiento laboral. Mencionaron que este acuerdo promueve espacios de trabajo más seguros, dignos, incluyentes e igualitarios.

María Esther Rodríguez Hernández y Norberto Morales Poblete, titulares de ambas dependencias estatales, respectivamente, mencionaron que reforzarán mecanismos de capacitación dirigidos a las mujeres trabajadoras y orientados a reducir brechas sociales, fortalecer su protección integral y eliminar cualquier tipo de discriminación en espacios laborales.

Las autoridades estatales enfatizaron que contemplan la difusión permanente para que las trabajadoras conozcan plenamente sus derechos y obligaciones en sus lugares de trabajo, y fomentar la cultura de igualdad, respeto y cero tolerancia a la violencia laboral.

La Secretaria de las Mujeres resaltó que las estrategias que se desarrollen estarán alineadas con estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y derechos humanos.

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