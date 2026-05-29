Gobierno de Edomex atiende a más de 12 mil estudiantes

Conmemoración del Normalismo Mexiquense

En el marco de la conmemoración del 144 aniversario del normalismo mexiquense, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reiteró su compromiso con la formación de maestras y maestros, al reconocer su papel en la construcción de una educación pública.

El gobierno estatal explicó que la Nueva Escuela Mexicana está integrado por 36 escuelas normales y un módulo en Otumba, en donde atienden a más de 12 mil estudiantes, quienes se preparan para responder a los desafíos educativos en la actualidad.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en la Escuela Normal de Educación Física “General Ignacio M. Beteta”, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), señaló que estas escuelas representan un pilar fundamental de la educación pública, al formar a quienes tendrán la responsabilidad de acompañar el aprendizaje y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Hernández Espejel contó desde 1882, el normalismo mexiquense ha contribuido a la formación de generaciones de docentes que han llevado educación a comunidades urbanas, rurales, indígenas y de alta marginación, al consolidar una vocación de servicio vinculada al bienestar de la población.

Como parte de la conmemoración del 144 aniversario se desarrollaron actividades académicas, culturales y deportivas en las que participaron 6 mil 171 estudiantes y 196 docentes y directivos, para un total de 6 mil 367 participantes.

La Crónica de Hoy 2026