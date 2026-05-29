Metrópoli

La capital contará con una tarde de viernes caótica entre movilizaciones, bloqueos y avenidas principales saturadas

Marchas, bloqueos y cierres viales la tarde de HOY 29 de mayo en CDMX: calles afectadas, rutas alternas y zonas con tráfico pesado

Por Areli Méndez C.
Marchas, bloqueos y cierres viales la tarde de HOY 29 de mayo en CDMX: calles afectadas, rutas alternas y zonas con tráfico pesado
Marchas, bloqueos y cierres viales la tarde de HOY 29 de mayo en CDMX: calles afectadas, rutas alternas y zonas con tráfico pesado

La Ciudad de México vive en caos vehicular desde ayer, jueves 28 de mayo; sin embargo, este viernes 29 de mayo no será muy diferente. La agenda anuncia marchas, concentraciones y distintos eventos que podrían provocar severas afectaciones viales en varias alcaldías.

Movilizaciones sociales, bloqueos y cierres parciales en avenidas clave, podrían provocar que miles de automovilistas y usuarios del transporte público enfrenten retrasos importantes.

¿Qué marchas y concentraciones habrá hoy en CDMX?

De acuerdo con reportes oficiales de movilidad y seguridad, durante este viernes se esperan diversas movilizaciones sociales en puntos estratégicos de la ciudad. Algunas protestas contemplan bloqueos en accesos de dependencias federales y cierres intermitentes sobre avenidas principales. Entre las zonas con mayor riesgo de afectaciones destacan:

13:00 horas - Colectiva “Te creo, no estás sola”

Lugar: Unidad de Gestión Judicial No 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av Reforma No 50, Col Lomas de San Lorenzo, Alc Iztapalapa.

Demanda: en apoyo a una víctima de violación ocurrida en febrero de 2022 así como con el fin de exigir la debida vinculación a proceso del presunto responsable.

14:00 horas - Laboratorio 4:20

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

14:00 horas - Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Lugar: Instituto de Educación Media Superior, Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz de Tlalpan No 3463, Col Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc Coyoacán.

Demanda: exigen respuesta por parte de autoridades del Instituto de Educación Media Superior a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

16:00 horas - Comité Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Llevarán a cabo diversas actividades políticoculturales en el marco de la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en 2007.

17:00 horas - Feministas Radicales de la Periferia Ciudad de México

Lugar: Estación “Revolución”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av México Tenochtitlán y Av Insurgentes Centro, Col Tabacalera, Alc Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se garantice el respeto y la exclusividad del “vagón rosa”, sin excepciones por horarios o aglomeraciones asimismo, que el personal de seguridad intervenga activamente y desaloje a los hombres que invadan estos espacios, y que se multe o se sancione administrativamente a quienes ignoren la señalización exclusiva.

19:30 horas - Colectivo del Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache”

Lugar: Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc Coyoacán.

Demanda: Evento “Sonando la Okupa”, por la autogestión y el libre pensamiento.

Alternativas viales para evitar el caos

Ante las movilizaciones previstas, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y salir con tiempo adicional. Algunas opciones para evitar embotellamientos son:

Vías alternas recomendadas

  • Eje 2 Norte
  • Eje 3 Oriente
  • Viaducto
  • Río Churubusco
  • Avenida Universidad
  • Periférico

También se recomienda monitorear actualizaciones en tiempo real sobre tránsito y transporte público, ya que algunos cierres podrían cambiar dependiendo del avance de las manifestaciones.

Recomendaciones si vas a salir hoy

Si tienes actividades fuera de casa este viernes, lo mejor será anticiparte. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudarte a evitar horas atrapado en el tráfico:

  • Revisar aplicaciones de movilidad antes de salir
  • Utilizar Metro o Metrobús en trayectos largos
  • Evitar circular cerca de zonas de protesta
  • Salir con al menos 30 minutos extra
  • Mantenerte pendiente de reportes viales oficiales

La CDMX tendrá un viernes de tránsito intenso y movilidad complicada. Toma tus precausiones.

Tendencias