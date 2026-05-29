Marchas, bloqueos y cierres viales la tarde de HOY 29 de mayo en CDMX: calles afectadas, rutas alternas y zonas con tráfico pesado

La Ciudad de México vive en caos vehicular desde ayer, jueves 28 de mayo; sin embargo, este viernes 29 de mayo no será muy diferente. La agenda anuncia marchas, concentraciones y distintos eventos que podrían provocar severas afectaciones viales en varias alcaldías.
Movilizaciones sociales, bloqueos y cierres parciales en avenidas clave, podrían provocar que miles de automovilistas y usuarios del transporte público enfrenten retrasos importantes.
¿Qué marchas y concentraciones habrá hoy en CDMX?
De acuerdo con reportes oficiales de movilidad y seguridad, durante este viernes se esperan diversas movilizaciones sociales en puntos estratégicos de la ciudad. Algunas protestas contemplan bloqueos en accesos de dependencias federales y cierres intermitentes sobre avenidas principales. Entre las zonas con mayor riesgo de afectaciones destacan:
13:00 horas - Colectiva “Te creo, no estás sola”
Lugar: Unidad de Gestión Judicial No 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av Reforma No 50, Col Lomas de San Lorenzo, Alc Iztapalapa.
Demanda: en apoyo a una víctima de violación ocurrida en febrero de 2022 así como con el fin de exigir la debida vinculación a proceso del presunto responsable.
14:00 horas - Laboratorio 4:20
Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.
Demanda: jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
14:00 horas - Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
Lugar: Instituto de Educación Media Superior, Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz de Tlalpan No 3463, Col Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc Coyoacán.
Demanda: exigen respuesta por parte de autoridades del Instituto de Educación Media Superior a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.
16:00 horas - Comité Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
Demanda: Llevarán a cabo diversas actividades políticoculturales en el marco de la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en 2007.
17:00 horas - Feministas Radicales de la Periferia Ciudad de México
Lugar: Estación “Revolución”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av México Tenochtitlán y Av Insurgentes Centro, Col Tabacalera, Alc Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se garantice el respeto y la exclusividad del “vagón rosa”, sin excepciones por horarios o aglomeraciones asimismo, que el personal de seguridad intervenga activamente y desaloje a los hombres que invadan estos espacios, y que se multe o se sancione administrativamente a quienes ignoren la señalización exclusiva.
19:30 horas - Colectivo del Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache”
Lugar: Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc Coyoacán.
Demanda: Evento “Sonando la Okupa”, por la autogestión y el libre pensamiento.
Alternativas viales para evitar el caos
Ante las movilizaciones previstas, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y salir con tiempo adicional. Algunas opciones para evitar embotellamientos son:
Vías alternas recomendadas
- Eje 2 Norte
- Eje 3 Oriente
- Viaducto
- Río Churubusco
- Avenida Universidad
- Periférico
También se recomienda monitorear actualizaciones en tiempo real sobre tránsito y transporte público, ya que algunos cierres podrían cambiar dependiendo del avance de las manifestaciones.
Recomendaciones si vas a salir hoy
Si tienes actividades fuera de casa este viernes, lo mejor será anticiparte. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudarte a evitar horas atrapado en el tráfico:
- Revisar aplicaciones de movilidad antes de salir
- Utilizar Metro o Metrobús en trayectos largos
- Evitar circular cerca de zonas de protesta
- Salir con al menos 30 minutos extra
- Mantenerte pendiente de reportes viales oficiales
La CDMX tendrá un viernes de tránsito intenso y movilidad complicada. Toma tus precausiones.