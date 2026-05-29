Marchas, bloqueos y cierres viales la tarde de HOY 29 de mayo en CDMX: calles afectadas, rutas alternas y zonas con tráfico pesado

La Ciudad de México vive en caos vehicular desde ayer, jueves 28 de mayo; sin embargo, este viernes 29 de mayo no será muy diferente. La agenda anuncia marchas, concentraciones y distintos eventos que podrían provocar severas afectaciones viales en varias alcaldías.

Movilizaciones sociales, bloqueos y cierres parciales en avenidas clave, podrían provocar que miles de automovilistas y usuarios del transporte público enfrenten retrasos importantes.

¿Qué marchas y concentraciones habrá hoy en CDMX?

De acuerdo con reportes oficiales de movilidad y seguridad, durante este viernes se esperan diversas movilizaciones sociales en puntos estratégicos de la ciudad. Algunas protestas contemplan bloqueos en accesos de dependencias federales y cierres intermitentes sobre avenidas principales. Entre las zonas con mayor riesgo de afectaciones destacan:

13:00 horas - Colectiva “Te creo, no estás sola”

Lugar: Unidad de Gestión Judicial No 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av Reforma No 50, Col Lomas de San Lorenzo, Alc Iztapalapa.

Demanda: en apoyo a una víctima de violación ocurrida en febrero de 2022 así como con el fin de exigir la debida vinculación a proceso del presunto responsable.

14:00 horas - Laboratorio 4:20

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

14:00 horas - Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Lugar: Instituto de Educación Media Superior, Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz de Tlalpan No 3463, Col Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc Coyoacán.

Demanda: exigen respuesta por parte de autoridades del Instituto de Educación Media Superior a su demanda de revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

16:00 horas - Comité Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Llevarán a cabo diversas actividades políticoculturales en el marco de la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales en 2007.

17:00 horas - Feministas Radicales de la Periferia Ciudad de México

Lugar: Estación “Revolución”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av México Tenochtitlán y Av Insurgentes Centro, Col Tabacalera, Alc Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro que se garantice el respeto y la exclusividad del “vagón rosa”, sin excepciones por horarios o aglomeraciones asimismo, que el personal de seguridad intervenga activamente y desaloje a los hombres que invadan estos espacios, y que se multe o se sancione administrativamente a quienes ignoren la señalización exclusiva.

19:30 horas - Colectivo del Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache”

Lugar: Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc Coyoacán.

Demanda: Evento “Sonando la Okupa”, por la autogestión y el libre pensamiento.

Alternativas viales para evitar el caos

Ante las movilizaciones previstas, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y salir con tiempo adicional. Algunas opciones para evitar embotellamientos son:

Vías alternas recomendadas

Eje 2 Norte

Eje 3 Oriente

Viaducto

Río Churubusco

Avenida Universidad

Periférico

También se recomienda monitorear actualizaciones en tiempo real sobre tránsito y transporte público, ya que algunos cierres podrían cambiar dependiendo del avance de las manifestaciones.

Recomendaciones si vas a salir hoy

Si tienes actividades fuera de casa este viernes, lo mejor será anticiparte. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudarte a evitar horas atrapado en el tráfico:

Revisar aplicaciones de movilidad antes de salir

Utilizar Metro o Metrobús en trayectos largos

Evitar circular cerca de zonas de protesta

Salir con al menos 30 minutos extra

Mantenerte pendiente de reportes viales oficiales

La CDMX tendrá un viernes de tránsito intenso y movilidad complicada. Toma tus precausiones.