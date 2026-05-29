¿Ya abrieron Periférico Sur? Reporte del bloqueo como parte de la “Intervención gráfica antimundialista” Conoce si continúan los manifestantes que bloquearon Periférico Sur (@OVIALCDMX)

Después de que se registrara un bloqueo en Periférico Sur debido a una manifestación en contra del Mundial 2026, la vialidad ya fue liberada.

El bloqueo por parte de manifestantes en Periférico Sur se realizó en carriles laterales y centrales de Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote en la alcaldía Tlalpan alrededor de mediodía.

Mientras que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en sus redes sociales que a las 15:00 horas la circulación en Periférico Sur se restableció después de que los manifestantes se retiraran.

15:06 Se restablece la vialidad en carriles laterales y centrales de Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote, luego de manifestantes. pic.twitter.com/uNtzQZJWmB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 29, 2026

¿Qué pasó en Periférico Sur hoy?

Estudiantes y diversos colectivos se manifestaron esta tarde en Periférico Sur, a la altura de Zapote en la alcaldía Tlalpan, bloqueando los carriles laterales como parte de la “Intervención gráfica antimundialista”.

Durante la manifestación en contra del Mundial 2026, los estudiantes y colectivos realizaron diversas intervenciones así como actividades artísticas.

Sin embargo, a partir de las 15:00 horas se retiraron, liberando los carriles laterales y centrales de Anillo Periférico al Oriente.

14:40 #PrecauciónVial | Continúan manifestantes con el cierre a la circulación en carriles laterales y centrales Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote, alcaldía Tlalpan. #AlternativaVial Av. San Fernando y Av. del Imán. pic.twitter.com/OWVUA2LlP6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 29, 2026

¿Hay tráfico en Periférico Sur?

Después de que en Periférico Sur los carriles centrales y laterales de Anillo Periférico al Oriente permanecieran cerrados por más de dos horas debido a manifestantes en contra del Mundial 2026, la circulación en esta vialidad fue restablecida; sin embargo, por lo que ya no se registra carga vehicular.