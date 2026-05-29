Reactivan Hospital Veterinario en Naucalpan para atención de animales de compañía

El Hospital Veterinario de Ciudad Naucalpan fue reactivado como parte de un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Naucalpan, con el objetivo de brindar atención médica digna y de calidad a animales de compañía del municipio.

Autoridades municipales informaron que la reapertura del espacio se logró mediante la colaboración entre la administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el gobierno municipal dirigido por el alcalde Isaac Montoya.

De acuerdo con el gobierno local, la rehabilitación del hospital busca fortalecer los servicios de atención veterinaria y promover el bienestar animal en Naucalpan, uno de los municipios más poblados del Valle de México.

Las autoridades señalaron que el hospital ofrecerá atención médica para perros y gatos, además de distintos servicios relacionados con salud animal, prevención y cuidado responsable de mascotas.

“El hospital renace gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal”, destacaron autoridades durante el anuncio de la reactivación del espacio.

La administración municipal indicó que este proyecto forma parte de las acciones impulsadas para reconocer a los animales como seres sintientes y mejorar las condiciones de atención veterinaria dentro del municipio.

En los últimos años, colectivos animalistas y habitantes de Naucalpan habían señalado la necesidad de reforzar la infraestructura pública destinada al cuidado animal, debido al incremento en casos de abandono y la demanda de servicios veterinarios accesibles.

Con la reapertura del hospital, el gobierno municipal busca acercar atención médica a familias que no pueden cubrir los altos costos de clínicas privadas, además de fomentar campañas de esterilización, vacunación y prevención de enfermedades.

Aunque las autoridades no detallaron aún el catálogo completo de servicios ni horarios de operación, adelantaron que el hospital contará con personal especializado para atender distintos padecimientos y emergencias veterinarias.

La reactivación del Hospital Veterinario también forma parte de las políticas impulsadas por gobiernos locales y estatales en materia de protección animal y tenencia responsable.

Autoridades municipales reiteraron que continuarán trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de México para ampliar programas relacionados con bienestar animal y fortalecer la atención a mascotas en Naucalpan.