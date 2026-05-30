Congreso CDMX aprueba nueva prestación: home office en temporada de lluvias

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

Durante uno de los últimos días del periodo de sesiones, el Congreso local avaló incorporar una nueva prestación, que es “home office” en temporada de lluvias. Además aprobó la desconexión digital al concluir la jornada laboral, con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de las y los trabajadores.

Sobre el primer punto aprobado, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, señaló que cuando se presentan lluvias intensas los encharcamientos provocan cierres viales e interrupciones en el transporte público, lo que pone en riesgo a las personas o hacen imposibles o eternos sus traslados.

Dicha iniciativa fue presentada, en su momento, por la legisladora morenista Leonor Gómez Otegui y busca incorporar a la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de que cuando ocurran fenómenos naturales que afecten la movilidad, la seguridad o la posibilidad material de asistir al centro de trabajo, los trabajadores puedan solicitar temporalmente realizar sus actividades en casa o en un lugar distinto al centro de trabajo.

Sobre el segundo punto se pretende ampliar el derecho a la desconexión digital de todas las personas trabajadoras, al concluir su jornada laboral.

“(Esto) con independencia de la modalidad en que presten su servicio, porque el descanso no debe depender si una persona trabaja en casa, en la oficina, el campo, el comercio, la fábrica o cualquier centro comercial”, subrayó.

Al razonar su voto, la congresista Leonor Gómez Otegui sostuvo que la conexión digital vinculada al trabajo ha invadido los tiempos del descanso y convertido el hogar en una extensión de la oficina, lo que afecta el bienestar emocional y la vida personal de las y los trabajadores.

Recordó que durante 2025 y lo que va de este año, la Ciudad de México ha presentado fenómenos meteorológicos cada vez más intensos e impredecibles, como las lluvias intensas, por lo que exigir a los trabajadores que asistan a su centro laboral en esas condiciones es un acto de profunda insensibilidad.

“Legislamos por la salud mental de los capitalinos, por su seguridad ante las inclemencias del tiempo y por un entorno laboral, justo, moderno y, ante todo, profundamente humano”, externó la diputada.