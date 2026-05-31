Alcaldesa de Ecatepec inaugura Tanque para almacenar más de 5 millones de litros de agua potable

Tanque maestro en Ciudad Cuauhtémoc

Ciudad Cuauhtémoc ahora cuenta con el Tanque Maestro que entro en operación para almacenar más de cinco cinco millones de litros de agua potable, cantidad que duplicará la cantidad de líquido disponible para abastecer a los 350 mil habitantes de esta región, que durante años sufrió escasez del líquido.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el Tanque Maestro 3 de Ciudad Cuauhtémoc, de cinco millones 129 mil litros de capacidad (cinco mil 129 metros cúbicos) y que costó 37 millones de pesos, el cual suministrará agua potable a todas las comunidades de esta zona ubicada en la parte alta de Ecatepec.

“Hay una realidad compañeros, estamos transformando Ciudad Cuauhtémoc, lo condenaron a vivir en el olvido y eso no es cierto”, afirmó Cisneros Coss ante cientos de colonos, a los que informó que aproximadamente en un mes se estabilizará el suministro de agua, toda vez que es necesario reparar fugas y sustituir líneas de distribución obsoletas, para que el líquido llegue a todos los rincones.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec Sapase, señaló que Ciudad Cuauhtémoc ya contaba con tres tanques de almacenamiento:

el 1, de tres millones de litros de capacidad (3 mil metros cúbicos)

el 2, de dos millones 290 mil litros (dos mil 29 metros cúbicos)

el 3, de apenas 500 mil litros (500 metros cúbicos)

Por lo que juntos sumaban poco más de 5 millones de litros; el funcionario apuntó que es necesario garantizar el agua en Ciudad Cuauhtémoc y que tiene que llegar hasta el último rincón.

Detalló: “Esta inversión de 100 millones de pesos no es una casualidad y no es una ocurrencia. Es algo que se diseñó, que se proyectó y que se analizó para abastecer de agua a todos los vecinos de Ciudad Cuauhtémoc”.

Cisneros Coss adelantó que este año se construirán dos tanques maestros en la Quinta Zona de Ecatepec, uno de cinco millones de litros y el otro de 10 millones de litros, con lo que igualmente pretenden enfrentar el grave rezago en materia de agua que existe en esa región, que padece desabasto desde hace décadas.