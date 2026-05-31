Aprueban informe de consultas a grupos de atención prioritaria rumbo a elección 2026-2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el informe final de las consultas realizadas a seis grupos de atención prioritaria, cuyos resultados servirán de base para definir las acciones afirmativas aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las consultas estuvieron dirigidas a personas jóvenes, adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y de género, así como miembros de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas residentes en la capital.

Las consultas permitieron identificar necesidades, retos y propuestas relacionadas con la postulación de candidaturas a alcaldías, concejalías y diputaciones locales.

Los principales resultados reportan respaldo a las acciones afirmativas como herramienta para ampliar el acceso de grupos históricamente discriminados a cargos de elección popular.

El documento señala niveles de aceptación de entre 70 y 90 por ciento respecto al número de postulaciones previsto en la normativa vigente entre cinco de los grupos consultados, mientras que entre personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas el nivel de aceptación se ubicó entre 41 y 45 por ciento.

Las personas participantes también plantearon la necesidad de fortalecer mecanismos que aseguren candidaturas representativas y eviten simulaciones en las postulaciones.

Además, propusieron mejorar los procesos de acreditación de la autoadscripción calificada, particularmente para personas con discapacidad y para integrantes de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, considerando sus formas de organización comunitaria.

El informe identifica además diversos obstáculos para el ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria, entre ellos barreras de accesibilidad, discriminación, falta de información, simulación de candidaturas y limitada representación en espacios de decisión pública.

Según el IECM, las consultas se desarrollaron bajo criterios de consulta previa, libre, informada, accesible, transparente y de buena fe, mediante mecanismos diferenciados y adaptados a las características de cada grupo. Para promover la participación, el organismo implementó acciones de difusión territorial, un micrositio especializado, asambleas comunitarias, materiales accesibles y esquemas de acompañamiento institucional.

Los resultados serán utilizados por el Consejo General del IECM para determinar las acciones afirmativas que se aplicarán durante el proceso electoral 2026-2027.

El organismo informó también que compartirá el informe con el Congreso de la Ciudad de México y con los partidos políticos, debido a que algunos hallazgos podrían relacionarse con sus respectivos ámbitos de competencia.