Metrópoli

Se espera contar con la participación de más de 50 mil ecatepenses

Ecatepec se prepara para vivir la Faena de limpieza más grande de México

Por Fátima Chávez
Azucena Cisneros Coss

Durante una conferencia la gobernadora de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss declaró que el municipio se prepara para vivir la Faena más grande México el próximo 7 de junio.

Para este evento se espera contar con la participación de más de 50 mil ecatepenses distribuidos en 400 diferentes espacios públicos y 505 puntos de intervención con el objetivo de realizar trabajos de limpieza y recolección de basura.

El objetivo que presento la alcaldesa es recolectar al menos 250 toneladas de residuos para mejorar el aspecto de los espacios y dar beneficio a todos los habitantes de estas zonas del municipio.

Se presento la estrategia de esta jornada impulsada por el gobierno y apoyada por autoridades y elementos de protección civil y se destacó que se trata de un trabajo colectivo en el que se espera contar con la participación de vecinos y vecinas.

Por ultimo la Presidenta Municipal Azucena Cisneros, declaro que la jornada representa la fuerza de una comunidad organizada que trabaja unida para transformar su entorno y recuperar los espacios públicos para todas y todos.

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