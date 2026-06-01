Edomex entrega rehabilitación de Avenida Las Torres en Tultitlán con inversión de 10.8 mdp

Estado de México entrega rehabilitación de Avenida Las Torres en Tultitlán con inversión de 10.8 mdp





El Gobierno del Estado de México informó la entrega de trabajos de mejoramiento en la Avenida Las Torres, en el municipio de Tultitlán, como parte de los programas Senderos Mexiquenses y Caminemos Seguras. La obra representó una inversión de 10.8 millones de pesos y, de acuerdo con autoridades estatales, beneficiará a 2 mil 250 habitantes.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que el proyecto busca fortalecer la seguridad y accesibilidad en espacios públicos, especialmente para mujeres, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.

Según la administración estatal, la intervención forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, que contempla acciones de infraestructura y movilidad en distintas regiones de la entidad.

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La Secretaría de las Mujeres indicó que el programa Caminemos Seguras se implementa en municipios con declaratorias de alerta de violencia de género, con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas y de seguridad en calles y espacios públicos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura detalló que los trabajos incluyeron la intervención de mil 200 metros cuadrados con construcción de rampas y guarniciones, instalación de reductores de velocidad, luminarias, señalamientos y bancas de concreto. De acuerdo con la dependencia, las obras generaron 931 empleos directos e indirectos.