Atiende Policía Cibernética más de 9 mil reportes por delitos digitales en 2026

Un hacker trabajando Un hacker trabajando (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética, informó que en los primeros cinco meses de 2026, se atendieron cerca de nueve mil reportes por delitos digitales.

En este periodo, la extorsión se posicionó como el principal ilícito detectado, con tres mil 43 casos, en los que ciberdelincuentes utilizaron llamadas y mensajes vinculados con aplicaciones de préstamos para ofrecer supuestos beneficios, dinero inmediato y pocos requisitos, con el objetivo de engañar a las personas interesadas.

En segundo lugar se ubicó el fraude digital, con dos mil 759 reportes, donde los delincuentes utilizan redes sociales para realizar falsas compras y ventas de productos o servicios, además de crear sitios web apócrifos que simulan ser páginas oficiales.

El acoso cibernético se posicionó en el tercer puesto, con más de mil 180 incidentes registrados en lo que va del año. En estos casos, personas usuarias de redes sociales realizan comentarios ofensivos en publicaciones de fotos o videos, además de enviar mensajes directos para agredir o incomodar a otras personas, muchas veces desde cuentas anónimas.

En cuarto sitio se encuentran los ataques de fuerza bruta, con mil 179 reportes relacionados con el robo de cuentas y accesos no autorizados en aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.

Finalmente, en quinto lugar se registraron 807 reportes relacionados con amenazas digitales y suplantación de identidad, delitos cometidos a través de diversas redes sociales, en las que se vulnera la seguridad y privacidad de las y los usuarios.