Fallas en el Tren Ligero “El Ajolote” a 10 días del Mundial: ¿Qué pasó y por qué se tuvieron que bajar los pasajeros?

Tren Ligero “El Ajolote” El Tren Ligero de la Ciudad de México sufrió una falla en el cableado dejando a varios usuarios afectados (CUARTOSCURO)

Tan cerca del Mundial 2026, ya que solo faltan diez días; debido a la ruptura de un cable entre estaciones del tren ligero “El Ajolote”, varios pasajeros tuvieron que desalojar los vagones para poder seguir con sus respectivas actividades.

Sin embargo, los pasajeros se vieron afectados por dicha falla del cableado, que tuvieron que abandonar los vagones y tuvieron que seguir el recorrido en medio de las vías del tren.

A través de redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México reportó que el Tren Ligero suspendió su operación temporalmente esta mañana. Esto luego de que se detectara un cable mensajero roto en el tramo que va de Registro Federal a Textitlán.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Por cable mensajero roto entre estaciones Registro Federal y Textitlán, servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 1, 2026

¿A qué hora se suspendió el servicio del Tren Ligero este lunes 1 de junio?

Alrededor de las 07:47 de la mañana, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció el motivo por el cual varios pasajeros quedaron sin transporte público, puesto que el problema se generó debido a una ruptura en el cableado mensajero que va entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

Ante esta situación, el STE implementó un servicio provisional con unidades de trolebús en ambos sentidos desde el Estadio Azteca hasta Tasqueña.

Este transporte alterno cubrirá las estaciones El Vergel, Textitlán, Registro Federal, Nezahualpilli, Xotepingo, La Virgen, Ciudad Jardín y Las Torres.

Por su parte, el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca opera con normalidad.

Creación del tren ligero “El Ajolote”

El nombre de “El Ajolote”, bajo la respuesta ciudadana organizada por el Gobierno de la Ciudad de México. Dado que la ruta del Tren Ligero conecta directamente con Xochimilco, el último refugio natural del Ambystoma mexicanum, el ajolote, se decidió que las nuevas unidades rindieran homenaje a la fauna de la zona.

Visualmente, el tren lleva una cromática especial en su diseño exterior y un logotipo estilizado del anfibio, convirtiéndose en un símbolo que identifica a los habitantes de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.