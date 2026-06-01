Reportan reducción de 34 % en homicidios dolosos en municipios del Oriente del Edomex

Los homicidios dolosos registraron una disminución de 34 por ciento en los 15 municipios que integran la Zona Oriente del Estado de México desde la implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente (MUZO), de acuerdo con información presentada durante la Mesa de Paz estatal.

En la sesión realizada en Tultitlán, autoridades estatales, federales y municipales revisaron los avances de la estrategia de seguridad aplicada en esta región, considerada una de las más pobladas de la entidad.

El coordinador del MUZO, general Raúl Martínez González, indicó que la reducción en este delito se atribuye a acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia, incluyendo operativos, labores de inteligencia y patrullajes focalizados.

La reunión fue encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y contó con la participación de representantes de los 15 municipios que conforman el esquema de coordinación: Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán, y Cuautitlán Izcalli.

También asistieron funcionarios del Gobierno estatal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades reiteraron que la estrategia interinstitucional busca fortalecer las acciones de seguridad y coordinación operativa en la región oriente del Estado de México.