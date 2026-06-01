Gobierno del Edomex invita a participar en 3er Concurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”

Convocatoria 3.er Concurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”

El gobierno del Estado de México hizo un llamado a participar en el 3.erConcurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”. a fin de visibilizar y reconocer la importancia de los lugares públicos que son escenarios de la vida comunitaria.

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), reveló que los premios tendrán un valor de 40 mil pesos al primer lugar, 30 mil pesos al segundo y con 20 mil pesos al tercero.

Maza Lara subrayó que dicho concurso se busca incentivar a la población a capturar la esencia de la infraestructura comunitaria, porque los espacios públicos son el escenario donde se construye el tejido social, se promueve la inclusión y la equidad, y se fortalece el sentido de pertenencia.

Las fotografías deberán tener los siguientes requisitos: parques y espacios verdes urbanos, espacios deportivos y recreativos, plazas y espacios de convivencia comunitaria, centros culturales, casas de cultura y foros públicos al aire libre, mercados municipales, andadores y corredores peatonales, que representen convivencia comunitaria.

El titular de la Sedui explicó que la convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en la entidad, quienes tendrán la oportunidad de realizar su registro hasta el próximo 31 de agosto; los resultados se difundirán el 6 de octubre de este año.

Las bases del concurso se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web oficial de la Sedui: https://sedui.edomex.gob.mx/.

La Crónica de Hoy 2026