Metrópoli

El primero, segundo y tercer lugar serán premiados con 40 mil, 30 mil y 20 mil pesos

Gobierno del Edomex invita a participar en 3er Concurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”

Por Giovanna Morales Gómez
Convocatoria 3.er Concurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”

El gobierno del Estado de México hizo un llamado a participar en el 3.erConcurso de Fotografía “Espacios públicos con valor social”. a fin de visibilizar y reconocer la importancia de los lugares públicos que son escenarios de la vida comunitaria.

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), reveló que los premios tendrán un valor de 40 mil pesos al primer lugar, 30 mil pesos al segundo y con 20 mil pesos al tercero.

Maza Lara subrayó que dicho concurso se busca incentivar a la población a capturar la esencia de la infraestructura comunitaria, porque los espacios públicos son el escenario donde se construye el tejido social, se promueve la inclusión y la equidad, y se fortalece el sentido de pertenencia.

Las fotografías deberán tener los siguientes requisitos: parques y espacios verdes urbanos, espacios deportivos y recreativos, plazas y espacios de convivencia comunitaria, centros culturales, casas de cultura y foros públicos al aire libre, mercados municipales, andadores y corredores peatonales, que representen convivencia comunitaria.

El titular de la Sedui explicó que la convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en la entidad, quienes tendrán la oportunidad de realizar su registro hasta el próximo 31 de agosto; los resultados se difundirán el 6 de octubre de este año.

Las bases del concurso se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web oficial de la Sedui: https://sedui.edomex.gob.mx/.

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