Cae extorsionador en Iztapalapa, tiene 5 ingresos a la cárcel por robo

Detenido Extorsionador detenido en Iztapalapa. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que le exigió dinero en efectivo a un comerciante a cambio de permitirle seguir con su trabajo, en la alcaldía Iztapalapa.

Tras una denuncia difundida a través de un video en el que se acusó que un sujeto acude a distintos negocios, se hace pasar por integrante de un grupo delictivo, amenaza a los comerciantes y les exige entregar cuotas semanales, los policías incrementaron los patrullajes y recorridos en dicha demarcación, además de realizar trabajos de investigación.

Fue así que durante un recorrido de reconocimiento en calles de la colonia Ejército de Agua Prieta, la víctima, de 51 años de edad, refirió que, un sujeto le pidió que entregara una cantidad de dinero en efectivo que a cambio de permitirle realizar su trabajo como comerciante, y después de obtener el dinero, el sujeto abordó un vehículo color gris y se alejó del lugar.

Al implementar un dispositivo de búsqueda y localización hasta que le dieron alcance a la altura de la avenida Fuerte de Loreto, donde detuvieron al conductor.

Después, le realizaron una revisión de seguridad, donde le hallaron un teléfono celular color naranja y la cantidad de dinero que le arrebató a la víctima.

Tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en distintas modalidades, en los años 2007, dos ocasiones en el año 2011, en 2012 y 2025, además tiene una presentación al Ministerio Público en el año 2022 por portación de arma prohibida.