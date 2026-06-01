Tour de la Copa del Mundo en CDMX: Fechas, sedes y horarios para ver el trofeo del Mundial 2026

Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA El Trofeo Original de la Copa Mundial FIFA 2026 tendrá por última parada la Ciudad de México, previo a la inauguración del torneo este 11 de junio.

El Trofeo de la Copa del Mundo FIFA 2026 llegó a México desde febrero de este 2026, emprendiendo en Guadalajara su tour por el país. Ahora, tras finalizar su gira por Estados Unidos y Canadá, la Copa FIFA llegará a la Ciudad de México como su última parada.

Rumbo a la inauguración del torneo que arrancará en menos de dos semanas, teniendo por escenario el Estadio Azteca (ahora Banorte), los aficionados y aficionadas de la capital podrán apreciar el trofeo original en esta oportunidad única, ¡te contamos cuándo, dónde y cómo ser parte de esta actividad!

Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿cuándo y dónde estará el Trofeo Original?

Esta gira global, que lleva por nombre FIFA World Cup Trophy Tour, está organizada por la FIFA, organismo rector mundial del fútbol, y el conglomerado Coca-Cola, cuyo recorrido internacional de esta edición del torneo comenzó en Raid, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026.

Habiendo finalizado su gira por Estados Unidos y Canadá, el trofeo original regresa a tierras mexicanas para ser exhibido en la Ciudad de México a partir del 5 hasta el 8 de junio, previo al partido inaugural que la Selección Tricolor disputará contra Sudáfrica el jueves 11 de junio.

El evento tendrá por sede de exhibición la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada entre las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza; desde su inauguración en 1958, este recinto es una de las zonas deportivas más grandes de la capital mexicana.

Para acceder, tendrás que dirigirte a la Puerta 7A, cerca de la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 (café) del Metro CDMX.

Este icónico galardón está hecho de material de oro sólido de 28 quilates y base de malaquita, lo que le da un costo aproximado de $300 mil dólares. No obstante, debido a su valor histórico y simbólico, el costo real del trofeo incrementa a $20 millones de dólares.

¿Necesitas comprar entradas para ver el Trofeo original del Mundial 2026 en México?

Debido a que se trata del trofeo original del torneo de futbol más importante del deporte, el recorrido FIFA World Cup Trophy Tour requiere restricciones para poder acceder a la sede de exhibición, por lo que la organización abrió la convocatoria para registrarte en la rifa de entradas.

Lamentablemente, el periodo de registro finalizó el 24 de mayo, por lo que si no resultaste ganador o ganadora con la “Mecánica de Premiación” denominada Winning Moment para seleccionar el día y horario de tu preferencia, no existe otra forma de participar en el recorrido del trofeo original por la Ciudad de México.