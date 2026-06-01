CDMX presenta lineamientos sobre derechos laborales ante el cambio climático

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México presentó los “Lineamientos para garantizar la productividad y los derechos laborales ante el cambio climático”, un documento orientado a promover medidas de protección laboral frente a fenómenos asociados al cambio climático.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Ambiental Chapultepec, con la participación de autoridades capitalinas, representantes sindicales y del sector empresarial.

Los lineamientos fueron elaborados durante un año de trabajo en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), como parte de la Agenda para la Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras ante el Cambio Climático.

El documento plantea que fenómenos como lluvias intensas, inundaciones y olas de calor tienen efectos directos en las condiciones laborales y productivas de la capital, al impactar aspectos como la salud, la movilidad, la seguridad y la estabilidad en el empleo.

También identifica que estos efectos pueden agravar desigualdades relacionadas con factores como género, edad, discapacidad, estado de salud, nivel socioeconómico y tipo de ocupación, por lo que incorpora un enfoque de derechos humanos, justicia social y transición justa.

Los contenidos del instrumento son un diagnóstico elaborado con información proporcionada por 45 organizaciones empresariales y sindicales, indicadores climáticos para activar medidas preventivas, propuestas de adaptación según sectores económicos, ejemplos de prácticas implementadas en centros de trabajo y herramientas metodológicas para facilitar su aplicación.

La primera versión del documento se enfoca principalmente en fenómenos hidrometeorológicos, especialmente lluvias intensas y olas de calor, debido a su creciente incidencia en la Ciudad de México y sus efectos sobre la actividad económica y la población trabajadora.

Al respecto, la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que la dependencia prevé brindar acompañamiento técnico a empresas y organizaciones sindicales para la implementación de los lineamientos, además de impulsar procesos de capacitación y el uso de alertas emitidas por las autoridades.

Los lineamientos pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.