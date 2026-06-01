Abre Casa Ciudad de México, el cuartel informativo del Mundial 2026 en la capital

CDMX despliega operativo histórico de movilidad y seguridad para inauguración del Mundial 2026

La Ciudad de México inauguró la Casa Ciudad de México–International Media Center, un espacio destinado a concentrar la operación informativa y logística para medios nacionales e internacionales durante la Copa Mundial FIFA 2026, en un acto donde autoridades capitalinas, representantes del Gobierno federal y directivos de FIFA presentaron los planes de movilidad, seguridad y operación para el torneo.

El nuevo recinto funcionará como centro de información para periodistas acreditados y no acreditados, desde donde se distribuirán datos oficiales sobre el Mundial, estrategias de movilidad, boletaje, seguridad y actividades paralelas del evento deportivo más importante del planeta.

En la inauguración, representantes de FIFA explicaron que el espacio supera los compromisos habituales de una ciudad sede y será clave para la cobertura global del torneo.

“En este lugar no solamente se compartirá información muy relevante, sino que de aquí saldrán muchas historias que contarán al mundo lo que es la Ciudad de México y lo que es nuestro país”, afirmó Jurgen Mainka, director de FIFA en México.

El directivo reconoció el trabajo realizado por el Gobierno capitalino durante los últimos años para concretar un centro especializado para medios y subrayó que la ciudad no sólo cumplió con los requerimientos establecidos, sino que amplió su visión de atención y servicios para prensa nacional e internacional.

La apertura de Casa Ciudad de México ocurre a 10 días del arranque del Mundial y del partido inaugural que se disputará en el Estadio Ciudad de México, recinto que albergará cinco encuentros del torneo, incluido el juego de apertura.

Casa Ciudad de México concentrará información clave del Mundial

Desde este centro operará buena parte de la comunicación institucional del Mundial en la capital, incluyendo información sobre boletaje, accesos, movilidad, restricciones viales, festivales futboleros y actividades oficiales.

Representantes del Gobierno de México y FIFA coincidieron en que la difusión clara y oportuna de la información será determinante para el desarrollo del torneo.

Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, llamó a los medios de comunicación a convertirse en aliados estratégicos para transmitir a la población los datos operativos del evento.

“Hoy el Gobierno de la Ciudad de México nos ha dado información muy valiosa sobre cómo llegar al estadio, cómo funcionará la seguridad y la logística. Mi petición es que nos ayuden a compartirla”, expresó.

Señaló que el éxito del torneo dependerá no sólo de la organización gubernamental y de FIFA, sino de que la ciudadanía, visitantes y aficionados tengan acceso puntual a información verificada.

Cuevas añadió que Casa Ciudad de México simboliza una apuesta por profesionalizar la cobertura mediática y facilitar el trabajo periodístico en una ciudad que volverá a colocarse en el centro de la atención internacional.

“Todas y todos somos anfitriones”, sostuvo.

No habrá clases el 11 de junio por Mundial: Brugada

Como parte de las medidas especiales por la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, el Gobierno capitalino confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases presenciales en la Ciudad de México para estudiantes de educación básica y nivel medio superior.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que la suspensión aplicará únicamente en la capital del país y rechazó que se trate de una medida nacional.

“Quiero dejar muy claro, para que no vaya a haber malas interpretaciones: estamos hablando de la Ciudad de México, sólo en la Ciudad de México; ese día no habrá clases para educación básica y educación de nivel medio superior”, señaló.

Agregó que, de acuerdo con información proporcionada por el secretario de Educación, la disposición está limitada al territorio capitalino y quedará pendiente conocer si otras ciudades sede adoptarán decisiones similares.

Presentan planes de movilidad, seguridad y acceso para el Mundial

En el marco de la inauguración del centro de medios, autoridades capitalinas detallaron los operativos que acompañarán la celebración mundialista.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un despliegue general de más de 56 mil elementos policiales en la ciudad, incluyendo vigilancia en el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Festival del Zócalo, corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios públicos.

Tan sólo para el operativo vinculado directamente al Mundial se movilizarán 11 mil 219 elementos, apoyados por más de mil vehículos.

En torno al estadio se establecerá un polígono de “última milla”, una zona peatonal con restricciones vehiculares destinada a ordenar el flujo de aficionados y garantizar accesos seguros.

El plan contempla 18 accesos peatonales, rutas semipeatonales y filtros de revisión para impedir el ingreso de objetos prohibidos.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó sobre un sistema especial de transporte con rutas desde distintos puntos de la ciudad hacia el estadio, servicios Park and Ride, operación reforzada del Tren Ligero y opciones de traslado mediante bicicleta, scooter, taxis autorizados y transporte por aplicación.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar desde las 9:00 de la mañana el día inaugural, ya que la ceremonia comenzará a las 11:30 horas y habrá actividades culturales y recreativas previas.

FIFA activa plataforma digital de boletaje

En la Casa Ciudad de México, FIFA informó que la aplicación oficial de boletaje ya se encuentra habilitada y será la única vía válida para administrar entradas al torneo.

Jurgen Mainka explicó que los boletos funcionarán exclusivamente en formato digital mediante la aplicación móvil disponible para Android y Apple IOS.

Los aficionados podrán descargar sus entradas, transferirlas a invitados y almacenarlas en carteras digitales como Apple Wallet o Google Wallet para agilizar el ingreso al estadio mediante códigos QR o tecnología NFC.

FIFA comenzó ya el envío de correos electrónicos a compradores para recordar la descarga anticipada de entradas y proporcionar instrucciones relacionadas con accesos, movilidad y objetos permitidos.

“La experiencia del estadio será distinta a la de un partido convencional; por eso queremos que la gente llegue informada y preparada”, indicó Mainka.

Además, recordó que FIFA.com y la aplicación oficial son las únicas fuentes autorizadas para consultar información sobre boletaje y acceso al torneo.