Inauguran nuevo pozo “El pescador” en Tecamachalco para fortalecer el suministro de agua

Pozo "El pescador" Tecamachalco

Este lunes se realizó la entrega oficial del pozo “El Pescador”, una obra que beneficiará directamente a aproximadamente 7 mil habitantes fortaleciendo el abastecimiento de agua potable en Lomas de Tecamachalco así como en otras zonas del municipio.

Para este proyecto se requirió una inversión de más de 10 millones de pesos, por lo que la Asociación de Colonos de Tecamachalco reconoció las labores de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, por apoyar estos trabajos que buscan frenar las problemáticas por falta de agua.

Durante la inauguración la Presidenta Municipal destacó que el proyecto forma parte de una política enfocada a garantizar servicios de calidad frente a futuras problemáticas hídricas.

Este pozo brinda certeza a las familias de Tecamachalco y de las comunidades aledañas, fortaleciendo la infraestructura hidráulica y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes”, expresó.

Este nuevo pozo busca reducir la dependencia de fuentes externas como el Sistema Cutzamala, cuya disminución en los niveles de almacenamiento provocó una de las crisis hídricas más severas que ha enfrentado la región.

El presidente de la Asociación de Colonos de Lomas de Tecamachalco, Meni Cohen, agradeció el trabajo conjunto entre vecinos y gobierno y declaró, “sabemos que aún existen retos por enfrentar en materia hídrica, pero también reconocemos que este proyecto refleja compromiso, capacidad de gestión y una visión de largo plazo para garantizar mejores condiciones de vida ”.

Romina Coss se comprometió a seguir invirtiendo en infraestructura estratégica que permita mantener a Huixquilucan como uno de los municipios mejor evaluados del país en servicios públicos.

Con la entrega del pozo “El Pescador”, Huixquilucan suma 15 pozos construidos y rehabilitados fortaleciendo la seguridad hídrica del municipio y garantizando el acceso al agua para las actuales y futuras generaciones.