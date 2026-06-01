(VIDEOS) La CNTE causa destrozos en la CDMX a días del Mundial 2026… ¿quiénes son los líderes de esta organización? (Cuartoscuro)

Este lunes 1 de junio de 2026, se reportó la presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde integrantes del contingente avanzaron hacia el primer cuadro de la capital en medio de un operativo de seguridad implementado por autoridades locales.

La movilización ocurre a pocos días del arranque del Mundial 2026 en la capital del país, mientras autoridades mantienen resguardada la zona del Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

Durante la jornada, manifestantes intentaron tomar un camión de basura con la intención de rebasar los cercos de seguridad, situación que fue impedida por trabajadores de limpieza y elementos desplegados en la zona.

Manifestantes de la CNTE intentan romper los cercos de seguridad del Zócalo de la CDMX con un camión de basura

A las 15:40 horas (tiempo del centro de México), integrantes del contingente de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron romper la valla de seguridad que protege la actividad central instalada en el Zócalo capitalino durante el Mundial 2026 en la CDMX, utilizando un camión de basura.

Sin embargo, trabajadores de limpieza a cargo de la unidad evitaron que esta fuera utilizada para dichos fines, desconectando las mangueras de aire y la batería del vehículo antes de retirarse, reporta Telediario.

Integrantes de la CNTE intentan robar un camión de basura para estrellarlo contra las vallas 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/bW5VQtQqaN — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) June 1, 2026

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a manifestantes intentando rebasar el cerco de seguridad instalado sobre Circuito Plaza de la Constitución y zonas periféricas al Zócalo capitalino, mientras continúa la movilización en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Estas son algunas de las escenas que se observaron en la #CiudadDeMéxico durante la marcha de profesores y profesoras de la #CNTE, incluida la @Seccion22Cencos de #Oaxaca, que este lunes iniciaron su huelga nacional. Intentaron derribar las vallas metálicas que colocaron para que… pic.twitter.com/TjjrTnuo7w — CuartaPlana (@CuartaPlana) June 1, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX compartió en su cuenta de X que un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, además de registrar el lanzamiento de cohetones durante las movilizaciones.

La dependencia capitalina señaló que los hechos ocurrieron en medio del despliegue de seguridad implementado en las inmediaciones del Zócalo capitalino, mientras continúan las concentraciones y movilizaciones en la zona centro de la Ciudad de México.

¿Quiénes son los líderes de la CNTE?

Pedro Hernández, líder de la Sección 9 de la CNTE, denunció presunta represión en el Centro Histórico de la CDMX durante las protestas registradas este lunes 1 de junio.

Por su parte, Yenny Pérez, dirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, aseguró que los contingentes únicamente buscan ser escuchados por las autoridades federales y capitalinas: “solo exigimos soluciones a nuestras demandas”, señaló, además de pedir diálogo y garantías para los derechos de los manifestantes, de acuerdo con reportes de La Onda Oaxaca.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado reiterado a los integrantes de la CNTE para que ejerzan su derecho a la libre manifestación de manera pacífica. Sin embargo, el Gobierno capitalino ha señalado que los maestros no podrán realizar el plantón tradicional en el Zócalo debido a la cercanía de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.