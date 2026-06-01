Congreso dice adiós al INFO CDMX y aprueba nuevo órgano; “es un grave error”, afirma MC

El nuevo órgano asumirá las funciones de las autoridades locales para garantizar el acceso a la transparencia y la información.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó cuatro dictámenes en materia de transparencia, uno de ellos es la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización que avala crear un nuevo órgano que sustituirá al Instituto de Transparencia, Acceso al Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

La iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contó con 53 votos a favor (de Morena, PRD, PT y PAN) y cinco en contra (de Movimiento Ciudadano y el PRI); con ello, se avaló crear un nuevo órgano desconcentrado que estará a cargo de la Contraloría General capitalina.

En su intervención, Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que desaparecer los órganos autónomos es una enorme regresión después de casi tres décadas de avance en la promoción de derechos.

Aunque reconoció que el modelo de transparencia no era perfecto, “ninguno de los modelos que tenemos hoy de antes ni de ahora lo son. Todos son perfectibles, incluso lo dije en la discusión de cuidados”, mencionó.

“Pero no podemos regresar hacia el pasado pensando que esas son las mejores alternativas. La concentración de facultades, el desaparecer contrapesos, el pensar que dentro del gobierno se puede resolver absolutamente todo es un grave error”, añadió.

Por esa razón, aseguró, que los integrantes de Movimiento Ciudadano votarían en contra del dictamen.

“No estamos de acuerdo con el modelo que se va a aprobar el día de hoy, que aunque pudiera tener ventajas y avances sustanciales de la propuesta original... al final, el que va a tener mayores complicaciones, para generar información para allegarse de información, es el ciudadano”, lamentó.

Para concluir, aseguró que desde su banca estarán pendientes de que funcione el nuevo sistema, de no hacerlo abonarán para que de verdad funcione.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso local, destacó que con ello no desaparece el Info CDMX, sino que se transforma.

Además celebró que, “la capital se vuelve nuevamente en el puntero del país por medio de un paquete de reformas que presentó la Jefa de Gobierno y las principales fuerzas políticas en este Congreso”.

Romo de Vivar Guerra explicó que la finalidad es establecer las bases, principios, mecanismos y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en la capital, conforme al nuevo diseño institucional derivado de la reforma constitucional.

“Con este dictamen se reconoce expresamente a la nueva autoridad garante local, se armonizan procedimientos, se fortalecen las obligaciones de transparencia, se incorporan mecanismos de coordinación interinstitucional, y se establecen reglas claras para la protección de datos personales, el manejo documental y la publicidad de la información pública”, detalló.