Isaac Montoya entrega cancha totalmente renovada en la colonia México 68, Naucalpan

Isaac Montoya entrega cancha totalmente renovada

El fin de semana, Isaac Montoya Márquez, Alcalde de Naucalpan entregó la cancha de la colonia México 68 renovada y adaptada para practicar deporte. Forma parte de los trabajos Huella de la Transformación, que responden a las peticiones del pueblo.

Esta zona se conocía como El Polvorín, debido a que era un campo de fútbol de tierra y ahora, tras las renovaciones, es un campo de pasto sintético, con gradas, aparatos para realizar ejercicios y bancas para los equipos.

El Presidente Municipal informó que, esta cancha es la primera que se adaptó para que el evento deportivo que vivirá el país no se quede solamente en lo futbolístico, sino que impacte en las comunidades.

“Quiero decirles, vecinas y vecinos de la México 68, que ustedes fueron en la lista de prioridades quienes primero se consideró para llevar a cabo esta intervención de Huellas del Mundial Social” subrayó.

Señaló que este proyecto forma parte de un plan que busca rescatar áreas verdes y deportivas para convertirlas en un espacio que puedan ser aprovechados para el beneficio de toda la comunidad.

Adelantó que se contará con un nuevo centro deportivo y una nueva preparatoria, además se rescatarán dos canchas más, aparte de la que va a rescatar el Gobierno Municipal.

El Presidente del Copaci de la México 68, Antonio Barrón, agradeció la entrega de la cancha a la comunidad y destacó que era una petición rezagada de años y que ahora es una realidad.

Por último, el embajador del Mundial social en Naucalpan, Raúl Árias, enfatizó que, con esta cancha deportiva, la niñez tiene más oportunidades de educación y los prepara para enfrentar desafíos escolares, sociales y profesionales de una mejor forma.