Autoridades mexiquenses impartirán asesorías en anticorrupción e inclusión a servidores públicos

Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios

La Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), realizaron una jornada de pláticas para fomentar la integridad y la transparencia en el servicio público.

Ambas dependencias estatales se comprometieron establecer mecanismos de colaboración para llevar a cabo asesorías especializadas en materia anticorrupción dirigidas a las personas servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral para ampliar sus capacidades y contribuir a la construcción de instituciones más transparentes y eficientes.

El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, recalcó que el combate a la corrupción debe asumirse como un compromiso permanente con la ciudadanía y con el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas.

“Estoy convencido de que la mejor forma de combatir la corrupción es mediante la prevención, la capacitación y el fortalecimiento de una verdadera cultura de legalidad dentro del servicio público”, aseguró Morales Poblete.

Asimismo, el titular de la Secretaría del Trabajo mencionó que quienes integran la dependencia tienen la responsabilidad de actuar con honestidad, transparencia y absoluto apego a la ley, ya que sus acciones impactan directamente en la vida de las y los trabajadores mexiquenses, así como en las empresas y sectores productivos de la entidad.

Por otro lado, el titular de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, reconoció la disposición de la Secretaría del Trabajo para fortalecer las acciones preventivas en materia de combate a la corrupción; destacó la importancia de impulsar procesos que consoliden una gestión pública íntegra y profesional.

La Crónica de Hoy 2026