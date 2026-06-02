Día Mundial de la Bicicleta en CDMX: horario y ruta de la rodada nocturna de este 3 de junio

Día Mundial de la Bicicleta 2026 ¡Habrá un recorrido nocturno para celebrar! (Camila Ayala Benabib @cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México ha anunciado una rodada nocturna para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. El recorrido pasará por distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

¿Cuándo será el recorrido por el Día Mundial de la Bicicleta?

El Día Mundial de la Bicicleta se festeja este miércoles 3 de junio.

La fecha se conmemora desde 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas la proclamó. El objetivo es celebrar a la bicicleta como un medio de transporte asequible, sostenible para el medio ambiente y saludable para las personas que lo utilizan. Para conmemorar el día, la SEMOVI ha organizado una rodada nocturna que tendrá inicio a las 21:00 horas.

¿Qué puntos recorrerá la ruta del Día Mundial de la Bicicleta?

La reunión tendrá inicio en el Ángel de la Independencia. La ruta abarcará una extensión total de 10 kilómetros y pasará junto a lugares emblemáticos como la Fuente de Cibeles, el Monumento a la Revolución y el Parque México. Para esto, se dispondrán de vialidades como la Avenida Insurgentes, la Avenida Álvaro Obregón y el Paseo de la Reforma.

🚴🌙 ¡Celebra el Día Mundial de la Bicicleta con una Rodada Nocturna!



Este miércoles 3 de junio acompaña a #SEMOVI y @MIBiciCDMX en un recorrido especial por algunas de las vialidades más emblemáticas de la Ciudad de México. ✨



📍 Cita: 9:00 pm

📌 Ángel de la Independencia

🚲… pic.twitter.com/S9q6z9Jtt8 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 2, 2026

¿Qué se necesita para asistir a la ruta del Día Mundial de la Bicicleta?

El único requisito es contar con una bicicleta y atenerse a las medidas de seguridad, a saber, casco, luces y ropa reflejante. Todas las personas, tanto niños como adultos, están invitados a participar. Recuerda que, si no cuentas con bicicleta propia, puedes adquirir una Ecobici en uno de los muchos puntos con los que el sistema cuenta alrededor de la ciudad, y pagar con tu Tarjeta de Movilidad Integrada.