Canaco CDMX alerta por aumento de la piratería y “clones” durante el Mundial de Futbol 2026

Piratería en el Mundial 2026

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió que la celebración del Mundial de Futbol 2026 provocará un crecimiento exponencial en la venta de productos pirata y mercancía apócrifa relacionada con el evento, por lo que llamó a fortalecer las acciones de contención contra el comercio ilegal.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, informó que el mercado de “clones”, integrado principalmente por playeras, balones, estampas, trofeos y otros artículos alusivos a la justa deportiva, podría representar hasta el 25 por ciento de los ingresos generados por el comercio informal e ilegal en el centro histórico de la capital.

De acuerdo con las estimaciones de Canaco CDMX, el impacto económico sobre las marcas registradas y el comercio formal superaría los 400 millones de pesos, además de provocar una afectación a la recaudación fiscal superior a los 64 millones de pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), únicamente en la capital.

Gutiérrez Camposeco reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades para combatir la piratería, entre ellos un operativo reciente que permitió el aseguramiento de más de 80 mil productos apócrifos de la FIFA y de diversas marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico, con un valor estimado de 15.3 millones de pesos.

No obstante, el presidente del organismo explicó que la comercialización ilegal de mercancías vinculadas al Mundial no se limita a esa zona de la ciudad, ya que existen numerosos establecimientos dedicados a la venta de productos de importación asiática en distintos puntos de la capital.

Asimismo, Gutiérrez Camposeco indicó que en estas cifras deberían incluir la venta de artículos pirata en la red de tianguis de la Zona Metropolitana del Valle de México, un mercado cuya dimensión resulta difícil de cuantificar debido a la dispersión de esta actividad comercial.

Canaco CDMX recordó que la piratería no solo afecta a las empresas legalmente establecidas y reduce la recaudación tributaria, sino que también representa riesgos para los consumidores al tratarse de productos que no cumplen con las normas de seguridad vigentes.

Ante este panorama, el organismo propuso reforzar los operativos contra el contrabando y la piratería, supervisar los portales de internet dedicados a la venta de camisetas, souvenirs y accesorios deportivos relacionados con el Mundial, así como fortalecer la revisión documental y física en las aduanas mediante el uso de bases de datos de propiedad intelectual para frenar el ingreso de mercancía ilegal al país.

La Crónica de Hoy 2026