¡Lega refuerzo! Indara se suma al equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano

Perros Perrita Indara. (SSC)

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fortaleció las capacidades operativas de su equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con la incorporación de “Indara”, nueva binomio canina entrenada para labores de localización de personas en estructuras colapsadas.

El ejemplar canino de la raza pastor alemán y de nombre “Indara”, tiene cuatro meses de edad y fue donada por un ciudadano quien quiso colaborar con la Policía de la Ciudad de México, ya que este tipo de canes tienen habilidades de obediencia, resistencia física, agilidad y capacidad de concentración, cualidades fundamentales para las operaciones de búsqueda y rescate.

Su manejador, el oficial Dann Joha Ricoy Montes, Subdirector del ERUM, explicó que el proceso de preparación del binomio tomará aproximadamente dos años y será entrenada por personal especializado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante entrenamientos constantes enfocados en búsqueda de personas vivas, rastreo en estructuras colapsadas, obediencia táctica y trabajo en escenarios controlados y de alta complejidad.

Asimismo, destacó que el canino contará con entrenamiento especializado para intervenir en escenarios como derrumbes, desastres naturales, explosiones, colapsos estructurales y zonas de difícil acceso, donde los binomios caninos representan una herramienta esencial para la localización rápida de personas y resaltó la importancia de estos equipos en operaciones donde cada minuto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Indara” se une a “Barret”, un pastor belga malinoa, quien tiene tres años, ambos orgullosamente pertenecen a las filas del ERUM de la SSC, equipo altamente reconocido por la ciudadanía, por sus acciones de atención oportuna de emergencias, como primeros respondientes en alertas de derrumbes, choques, explosiones, y su colaboración con los Cóndores para el traslado de pacientes vía aérea.

El equipo USAR del ERUM obtuvo en el año 2019 la acreditación internacional, otorgada bajo estándares especializados en búsqueda y rescate urbano, lo que posicionó a la Ciudad de México como referente en atención de emergencias y desastres.

Esta certificación reconoce la capacidad operativa, técnica y de coordinación del personal especializado del ERUM para intervenir en situaciones de alto riesgo tanto a nivel nacional como internacional.