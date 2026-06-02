Delegación mexiquense se posiciona en el cuarto lugar del medallero en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Edomex, en el cuarto lugar del medallero en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que , la delegación deportiva del Estado de México ha superado la barrera de las 100 medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2026; al obtener más de las 95 conseguidas en 2025, se consolida a la entidad como una potencia deportiva a nivel nacional.

Hernández Espejel aseguró que los deportistas locales han logrado 108 preseas doradas, lo cual consideró que el esfuerzo diario rinde los frutos más gloriosos, cada medalla representa el reflejo de la resiliencia, el alma y el espíritu de la juventud mexiquense.

El titular de la SECTI indicó que la disciplina de natación encabeza el medallero dorado estatal con 14 preseas de oro; seguido del taekwondo y la gimnasia rítmica, con 13 medallas cada una; en patines sobre ruedas se obtuvieron 10 preseas doradas. También se registraron participaciones en atletismo con 8 medallas; mientras que en los levantamiento de pesas y natación artística consiguieron 7 oros cada una.

Por su parte, el ciclismo obtuvo 6 medallas, frontón 5, remo y boliche 4, boxeo 3; breaking, tiro con arco, hockey sobre pasto y aguas abiertas obtuvieron 2 cada disciplina; mientras que bádminton, escalada deportiva, triatlón, vela, karate y básquetbol 3x3 registraron una medalla de oro obtenida.

Las 108 preseas de oro colocan a la entidad en el cuarto lugar del medallero y conserva la misma posición a nivel nacional que en la edición 2025. Además, ha conseguido 82 platas y 118 bronces.

Por último, Hernández Espejel hizo un llamado a apoyar a los atletas que continúan en competencia, la cual concluirá el próximo 6 de junio, se espera que las y los deportistas consigan más triunfos en esta justa deportiva.

La Crónica de Hoy 2026