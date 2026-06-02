Clima CDMX hoy: siete alcaldías activan alerta amarilla por lluvias fuertes este martes 2 de junio

Alerta Amarilla 02 de junio en CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre precipitaciones fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías de la capital. (Rogelio Morales Ponce)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para siete de las 16 alcaldías de la capital, se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, así como caída de granizo en zonas del sur y poniente de la ciudad este 2 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Autoridades capitalinas sugieren a la población portar con paraguas e impermeable y mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruir el paso del agua.

De igual forma recomiendan evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución.