Clima CDMX hoy: siete alcaldías activan alerta amarilla por lluvias fuertes este martes 2 de junio

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 02/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026
Atiende las… pic.twitter.com/wo1Augv9le
Para siete de las 16 alcaldías de la capital, se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, así como caída de granizo en zonas del sur y poniente de la ciudad este 2 de junio.
Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX
Autoridades capitalinas sugieren a la población portar con paraguas e impermeable y mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruir el paso del agua.
De igual forma recomiendan evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución.