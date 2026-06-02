Metrópoli

Prevén lluvias fuertes y posible caída de granizo esta tarde y noche en la zona surponiente de la capital.

Clima CDMX hoy: siete alcaldías activan alerta amarilla por lluvias fuertes este martes 2 de junio

Por Ana Paola Martínez Garrido
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Alerta Amarilla 02 de junio en CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre precipitaciones fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías de la capital. (Rogelio Morales Ponce)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para siete de las 16 alcaldías de la capital, se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, así como caída de granizo en zonas del sur y poniente de la ciudad este 2 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Autoridades capitalinas sugieren a la población portar con paraguas e impermeable y mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruir el paso del agua.

De igual forma recomiendan evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución.

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