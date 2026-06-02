Ecatepec se une por segunda vez a la campaña “Sí al Desarme, Sí a la paz”

“Sí al Desarme, Sí a la paz”,

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo en Ecatepec, la Campaña de Desarme Voluntario “Sí al Desarme, Sí a la paz”, bajo la encomienda de la mandataria municipal Azucena Cisneros Coss.

Convocada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la campaña tiene el objetivo de construir un municipio que sea más seguro y que en sus calles haya menos armas. Se trata de una estrategia de seguridad impulsada por los tres niveles de gobierno para igualmente inhibir el uso de juguetes bélicos.

Junto al comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, el secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad, Ether Martínez Leyva, inauguro el inicio de la campaña con el recordatorio de de que Ecatepec se adhiere por segundo año consecutivo a esta campaña para hacer que el municipio sea más seguro.

“Hay una coordinación estrecha con el gobierno federal y estatal en materia de seguridad, tenemos el respaldo de distintas áreas de gobierno y trabajamos diariamente en mejores estrategias. La policía de Ecatepec está cambiando y las acciones que se toman buscan que la vida de los ecatepenses vaya cambiando”, afirmó.

Por ello, el módulo de atención va a continuar recibiendo armas a lo largo de dos semanas en la Explanada Municipal en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y en sábados de 10:00 a 14:00 horas

El proceso de canje es totalmente anónimo y voluntario. Los apoyos que se entregan por las armas y por los juguetes bélicos van desde los 200 pesos si los artefactos son artesanales o se encuentran en malas condiciones, hasta más de 22 mil pesos si se trata de armas largas de alto poder. Los juguetes también pueden ser intercambiados por artículos sorpresa.

El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), será el encargado de seccionar y destruir en el mismo lugar todas las armas que sean entregadas durante la campaña.

Como parte de la iniciativa, otra actividad que se desarrollo en la explanada municipal fue la Feria de la Prevención Social y del Delito, en donde participaron elementos de Prevención del Delito, Célula de Búsqueda de Personas e igualmente se contó con la participación de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía de Ecatepec. En la misma linea se incluyó un stand en el que había juegos didácticos para los asistentes a quienes además se les brindó orientación acerca de los servicios que ofrecen estos grupos especiales.