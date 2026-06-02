Naucalpan atiende los factores que generan violencia con las Jornadas por la Paz

Jornada por la Paz en Naucalpan

Previo a la Jornada por la Paz y en el marco del Día Internacional de la Danza, el alcalde de Naucalpan Isaac Montoya Márquez, expresó que la estrategia de Atención a las Causas tiene el fin de atender de fondo los factores que generan violencia. De esta manera, se promueve la identidad de las y los naucalpenses y se rescatan los espacios públicos para poder impulsar el espíritu comunitario.

Después de encabezar la Mesa de Paz, Montoya Márquez dio inicio a la estrategia de Atención a las Causas en Naucalpan Centro, en donde niñas, niños y jóvenes pertenecientes a academias de baile ofrecieron una muestra de su talento en la zona de Industrial Tlatilco.

Como cada semana, en el municipio tuvo lugar una vez más las Jornadas por la Paz, estrategia Nacional de Seguridad, que es impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para atender las causas de la violencia. Los servicios de salud, educación y cultura en los municipios para disminuir la incidencia delictiva, también forman parte de la estrategia.

“La Mesa de Paz la llevamos una vez a la semana a todas las comunidades en Naucalpan, con el objetivo de avanzar con el parte de novedades diarias, de revisar las investigaciones, sumar los trabajos en el tema de seguridad, pero también es importante la atención a las causas que generan la violencia que son las que afectan en las comunidades”, añadio Montoya Márquez.

En presencia de la niñez y juventud que participaron en esta jornada, así como las y los vecinos, y autoridades de los tres niveles de gobierno, el alcalde puntualizó, “por eso se tiene que regenerar el tejido social y cómo se va a hacer, a través de la música, de la danza, a través del arte, a través de la cultura apelando a la identidad naucalpense”.

Asimismo, el Gobierno de Naucalpan, por medio de la Guardia Municipal se encuentra trabajando de manera permanente en operativos de seguridad, en coordinación corporaciones de las tres órdenes de gobierno, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de las y los naucalpenses.