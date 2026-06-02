En el primer mes de “Canje de Armas 2026″, logran reunir 7 mil artefactos

Programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que recibieron alrededor de 200 armas y más de 6 mil cartuchos útiles como parte del Programa “Canje de Armas 2026. Sí al desarme, sí a la paz”, en su primer mes.

“En el palacio de gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, encabecé la Mesa de Paz esta mañana, donde revisamos los resultados en la implementación del Programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, declaró Gómez Álvarez.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad estatal, del 04 al 30 de mayo, recibieron 218 armas, 353 granadas, 6 mil 614 cartuchos y mil 046 juguetes bélicos en 13 municipios, estos últimos son intercambiados por juegos didácticos.

El gobierno estatal enfatizó que la campaña forma parte de los esfuerzos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales con el objetivo de reducir la violencia en los hogares y comunidades, prevenir accidentes y tragedias por el uso indebido de armas.

Por ello, la mandataria estatal subrayó la importancia de impulsar dicha estrategia de pacificación que concluye el 26 de septiembre, cuyas sedes pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la SSEM: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.

“Invito a la ciudadanía mexiquense a participar en este programa que esta semana estará en Chicoloapan, Ecatepec, Tenancingo y Tlalnepantla. ¡La paz la construimos haciendo equipo gobierno y ciudadanía!”, reiteró Gómez Álvarez.

La Crónica de Hoy 2026