Campaña de Salud Visual en Huixquilucan busca detectar enfermedades silenciosas

Con el objetivo de cuidar de la salud visual de las y los habitantes del municipio de Huixquilucan y con el entendimiento de la importancia de la prevención como herramienta de detección temprana de enfermedades silenciosas, el Gobierno de Huixquilucan invita a los ciudadanos a que acudan a la Campaña de Salud Visual.
A un costado del kiosko, en la explanada Municipal, en un horario de las 10:00 de la mañana a tres de la tarde y hasta el 13 de junio, quienes asistan van a poder aprovechar ofertas y servicios especializados.
Entre los servicios que se incluyen en la campaña se encuentran:
-Detección de cataratas
-Detección de glaucoma
- Detección de estrabismo
-Valoración clínica de fondo de ojo
-Oftalmoscopia
-Valoración clínica de ángulos
-Detección oportuna de retinopatía diabética e hipertensiva metabólica
-Alteraciones en retina y en musculatura extrínseca del ojo
- Ametropías
- Contactología
-Clínica ortoptia
-Optometría
-Optometría pediátrica
-Geriátrica
-Detección de patologías
-Patologías en el segmento anterior
-Conjuntivitis
-Blefaritis
-Queratitis
-Ojo seco
En caso de que alguien tenga alguna duda en relación al desarrollo de la a la Campaña de Salud Visual, es posible obtener más información en el siguiente número de atención:
55 2595 7050 ext. 1211