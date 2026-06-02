Metrópoli

Va a estar hasta el 13 de junio

Campaña de Salud Visual en Huixquilucan busca detectar enfermedades silenciosas

Por Aura Mejía
Campaña de Salud Visual

Con el objetivo de cuidar de la salud visual de las y los habitantes del municipio de Huixquilucan y con el entendimiento de la importancia de la prevención como herramienta de detección temprana de enfermedades silenciosas, el Gobierno de Huixquilucan invita a los ciudadanos a que acudan a la Campaña de Salud Visual.

A un costado del kiosko, en la explanada Municipal, en un horario de las 10:00 de la mañana a tres de la tarde y hasta el 13 de junio, quienes asistan van a poder aprovechar ofertas y servicios especializados.

Entre los servicios que se incluyen en la campaña se encuentran:

-Detección de cataratas

-Detección de glaucoma

- Detección de estrabismo

-Valoración clínica de fondo de ojo

-Oftalmoscopia

-Valoración clínica de ángulos

-Detección oportuna de retinopatía diabética e hipertensiva metabólica

-Alteraciones en retina y en musculatura extrínseca del ojo

- Ametropías

- Contactología

-Clínica ortoptia

-Optometría

-Optometría pediátrica

-Geriátrica

-Detección de patologías

-Patologías en el segmento anterior

-Conjuntivitis

-Blefaritis

-Queratitis

-Ojo seco

En caso de que alguien tenga alguna duda en relación al desarrollo de la a la Campaña de Salud Visual, es posible obtener más información en el siguiente número de atención:

55 2595 7050 ext. 1211

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