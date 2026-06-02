Campaña de Salud Visual en Huixquilucan busca detectar enfermedades silenciosas

Campaña de Salud Visual

Con el objetivo de cuidar de la salud visual de las y los habitantes del municipio de Huixquilucan y con el entendimiento de la importancia de la prevención como herramienta de detección temprana de enfermedades silenciosas, el Gobierno de Huixquilucan invita a los ciudadanos a que acudan a la Campaña de Salud Visual.

A un costado del kiosko, en la explanada Municipal, en un horario de las 10:00 de la mañana a tres de la tarde y hasta el 13 de junio, quienes asistan van a poder aprovechar ofertas y servicios especializados.

Entre los servicios que se incluyen en la campaña se encuentran:

-Detección de cataratas

-Detección de glaucoma

- Detección de estrabismo

-Valoración clínica de fondo de ojo

-Oftalmoscopia

-Valoración clínica de ángulos

-Detección oportuna de retinopatía diabética e hipertensiva metabólica

-Alteraciones en retina y en musculatura extrínseca del ojo

- Ametropías

- Contactología

-Clínica ortoptia

-Optometría

-Optometría pediátrica

-Geriátrica

-Detección de patologías

-Patologías en el segmento anterior

-Conjuntivitis

-Blefaritis

-Queratitis

-Ojo seco

En caso de que alguien tenga alguna duda en relación al desarrollo de la a la Campaña de Salud Visual, es posible obtener más información en el siguiente número de atención:

55 2595 7050 ext. 1211