Tlalpan anuncia programa de actividades rumbo al Mundial 2026

La alcaldía Tlalpan presentó “Tlalpan Mundialista”, estrategia de actividades culturales, deportivas, turísticas y comunitarias que se desarrollará del 5 de junio al 19 de julio, como parte de las acciones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

El programa busca posicionar a Tlalpan como un espacio de encuentro para habitantes, visitantes y aficionados durante el periodo mundialista, mediante una agenda distribuida en distintos puntos del territorio, incluidos el Centro de Tlalpan, pueblos originarios y espacios deportivos.

La alcaldesa Gaby Osorio señaló que la iniciativa pretende aprovechar el contexto del Mundial para impulsar la economía local, fortalecer la identidad comunitaria y promover la oferta cultural, gastronómica, turística e histórica de la alcaldía.

Las actividades previstas son festivales gastronómicos, conciertos, recorridos culturales, torneos deportivos, actividades recreativas y experiencias turísticas dirigidas a distintos públicos.

El programa contará con “Mundial en el Barrio”, iniciativa que contempla la realización de la “Copa del Barrio”, un torneo deportivo que se llevará a cabo en 41 canchas rehabilitadas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

La estrategia incluye además intervenciones artísticas en espacios públicos, entre ellas un mural temático sobre futbol de más de mil metros cuadrados, así como la creación de un corredor turístico y cultural y un Pasaporte Turístico para visitantes.

También participarán instituciones académicas y culturales como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que colabora en la producción del documental Futlalpan, dedicado a la memoria futbolística y la relación histórica de distintas comunidades de la alcaldía con este deporte.

En la programación se contempla la instalación de un Espacio Mundialista en el Centro de Tlalpan y la realización de un Festival Futbolero en el Deportivo Vivanco, con actividades deportivas, culturales y recreativas.

La cartelera anunciada incluye eventos como la premier del documental Futlalpan; el Festival Originario; la Feria del Taco; el Festival del Caldo Tlalpeño; recorridos culturales en los 11 pueblos originarios; torneos de eSports; encuentros de artesanos y emprendedores; actividades deportivas familiares, así como conciertos y presentaciones musicales.

La alcaldía informó que los detalles sobre horarios, sedes y programación actualizada estarán disponibles en sus canales oficiales.