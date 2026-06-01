SEP llama a la CNTE a retomar el diálogo y revisar sus demandas

Mario Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su disposición para dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y revisar de manera conjunta las principales exigencias del magisterio. El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto la SEP como la Secretaría de Gobernación mantienen abiertas las puertas para construir acuerdos mediante un diálogo respetuoso y constructivo.

El funcionario hizo un llamado a que las conversaciones se retomen de inmediato para analizar los temas que preocupan a maestras y maestros, así como sus demandas consideradas legítimas por el Gobierno federal.

Entre los puntos que destacó se encuentra el decreto firmado por la presidenta hace un año para modificar gradualmente la edad mínima de jubilación de los trabajadores que permanecen bajo el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007.

Mario Delgado recordó que la reforma impulsada durante gobiernos anteriores estableció una condición adicional para acceder a la jubilación: además de cumplir con los años de servicio requeridos, los trabajadores debían alcanzar una edad mínima que aumentaría progresivamente hasta llegar a los 60 años en 2028.

Explicó que con el decreto presidencial ese incremento quedó detenido y comenzará una reducción gradual que permitirá que para 2034 la edad mínima sea de 55 años para los hombres y de 53 años para las mujeres.

Según el titular de la SEP, esta medida busca reconocer el trabajo de las y los docentes, así como el desgaste físico y emocional que implica la profesión, permitiéndoles retirarse en mejores condiciones y disfrutar de su pensión.

Otro de los temas abordados fue la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las demandas más recurrentes de diversos sectores del magisterio.

Delgado señaló que la presidenta Sheinbaum ya expresó su compromiso de eliminar este mecanismo y convocó a las maestras y maestros a participar en la construcción de una nueva propuesta que garantice los derechos laborales del sector y procesos transparentes en materia de promoción y desarrollo profesional.

El secretario también subrayó que el Gobierno de México respeta la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, rechazó la presencia de personas ajenas al movimiento magisterial que, aseguró, buscan provocar actos de violencia durante las movilizaciones.

Finalmente, reiteró la invitación a la CNTE para regresar a la mesa de diálogo y avanzar en la búsqueda de acuerdos que permitan atender las demandas del magisterio mediante la vía de la negociación.