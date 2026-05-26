Protestas de la CNTE: ¿qué piden los maestros en huelga y por qué amagan con boicotear el Mundial 2026?

La CNTE va sobre el Mundial La coordinadora anunció que entrará en huelga nacional indefinida a partir del 1 de junio. (Rogelio Morales Ponce)

A casi dos semanas de que comience el torneo por la Copa Mundial de Fútbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE) adelantó que entrará en una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, esto con el objetivo de generar presión al Gobierno Federal para el cumplimiento de sus peticiones.

Una jornada de manifestaciones en estados con mayor presencia de docentes dentro del sindicato, un plantón instalado en la calle 5 de Mayo en el centro de la Ciudad de México y la amenaza de movilizaciones durante la temporada mundialista, son algunas de las acciones con las que la CNTE busca la atención de las autoridades.

¿Qué piden los maestros de la CNTE al gobierno?

Entre las exigencias de la coordinadora, buscan la revocación de la Ley del ISSSTE del 2007, una reforma que modificó la forma en la que se administraban las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. De igual forma, piden la eliminación de la Reforma Educativa vigente desde 2013, un incremento salarial del 100% y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), órgano encargado de evaluar al personal docente.

Así mismo, demandan sostener una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que sus peticiones sean escuchadas y atendidas de manera puntual.

¿Cómo podría afectar la CNTE al Mundial en CDMX?

Buscan aprovechar el Mundial de Fútbol para hacerse escuchar, pues se espera que al no ser atendidos sus requerimientos, los integrantes de CNTE realicen manifestaciones y bloqueos durante los 39 días que durará el torneo por la Copa Mundial de Fútbol.