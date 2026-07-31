Huixquilucan inicia campaña de canje de armas para prevenir la violencia

Para reducir los riesgos asociados a la posesión de armas de fuego en los hogares y fortalecer la seguridad de las familias, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha la campaña “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia que permite a la ciudadanía entregar armamento de manera voluntaria, anónima y a cambio de un incentivo económico.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que este programa busca fomentar una cultura de paz y prevenir accidentes o hechos de violencia derivados de la presencia de armas dentro de los hogares, especialmente cuando existen niñas, niños y adolescentes.

La alcaldesa hizo un llamado a la población para aprovechar esta campaña, recordando que muchas veces un arma guardada en casa representa un riesgo para toda la familia, por lo que retirarlas de circulación contribuye a construir comunidades más seguras.

La campaña forma parte del programa estatal “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, impulsado por el Gobierno del Estado de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), autoridades municipales y otras instituciones de seguridad.

El mecanismo es sencillo. Las personas pueden acudir al módulo instalado en el municipio para entregar armas de fuego, cartuchos o explosivos sin que se investigue su procedencia ni se soliciten datos personales. Personal especializado de la Defensa realiza la valoración del armamento y, con base en un tabulador oficial, se entrega un apoyo económico en efectivo. Posteriormente, las armas son destruidas en presencia de quien realizó el canje.

Además del intercambio de armas, el programa también contempla el canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el propósito de fomentar entre niñas y niños una cultura de paz desde edades tempranas y desalentar la normalización de la violencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones preventivas ayudan a disminuir el riesgo de accidentes domésticos, así como la posibilidad de que las armas sean utilizadas para cometer delitos o provocar lesiones dentro de los hogares.

El programa ha mostrado resultados positivos en distintos municipios mexiquenses. Tan solo en la primera etapa de 2026 se retiraron de circulación cientos de armas de fuego, granadas y miles de cartuchos útiles entregados de manera voluntaria por la ciudadanía, fortaleciendo las acciones para la construcción de entornos más seguros.

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno del Estado de México, la campaña llegará a Huixquilucan durante las semanas del 17 al 22 y del 24 al 29 de agosto, cuando se instalarán módulos para recibir el armamento de manera confidencial.

El gobierno municipal reiteró que la seguridad requiere de la participación ciudadana y subrayó que el canje de armas representa una herramienta efectiva para prevenir hechos violentos y proteger la integridad de las familias.