Cae sujeto implicado en el homicidio de dos estadounidenses

Detenido Iván Lazcano Álvarez. (SSC)

Fue detenido Iván Lazcano Álvarez, de 33 años, relacionado con la investigación por la desaparición y posterior homicidio de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ocurridos el 20 de mayo de 2026.

A este sujeto le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína en cristal, dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila tipo repartidor y una motoneta.

Autoridades puntualizaron que esta detención representa un avance en las investigaciones; durante el mes de junio fueron detenidas siete personas más en la Ciudad de México y el Estado de México presuntamente vinculadas con estos hechos.

Los agentes ubicaron a Iván “N”, en calles de la colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta, lugar en el que los agentes observaron que manipulaba diversos envoltorios con aparente narcótico, por lo que, para evitar la comisión de algún ilícito se le realizó una revisión de seguridad.

Resultado de la inspección, le fueron asegurados 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta, mismos que fueron procesados para su aseguramiento.

Este sujeto está relacionado con la desaparición ocurrida el 20 de mayo de 2026 y posterior lamentable homicidio de dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense, hasta el momento, durante el mes de junio han sido detenidas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México, presuntamente vinculadas con estos hechos, por lo que esta detención representa un avance en las indagatorias que realizan autoridades ministeriales.