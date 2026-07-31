Reporte vecinal activa operativo por olor a combustible en Granjas México





Un reporte vecinal por un fuerte olor a combustible movilizó durante la madrugada de este viernes a cuerpos de emergencia y autoridades de los gobiernos local y federal en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, donde se realizaron inspecciones, cinco excavaciones y revisiones en inmuebles de la zona.

El aviso fue realizado por un habitante de la colonia y, de acuerdo con la información difundida por la alcaldía, a partir de ese reporte se desplegó un operativo para determinar el origen del olor y descartar riesgos para la población.

Las labores se extendieron durante la noche y contaron con la participación de Protección Civil de Iztacalco y de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La zona de atención se ubicó entre las calles Añil, Goma y Vainilla. A las 5:05 horas, las autoridades informaron que, después de las inspecciones, determinaron que el incidente correspondía a una fuga de combustible que atribuyeron a actos vandálicos.

El reporte oficial indica que las autoridades descartaron que el origen fuera una toma clandestina. Como parte de las labores para localizar la procedencia del olor se efectuaron cinco excavaciones en diferentes puntos, mientras que la fuga fue controlada mediante una compresa utilizada para clausurar la derivación del producto.

Reporte vecinal activa operativo por olor a combustible en Granjas México

Revisan viviendas, fábricas y negocios

Además de las inspecciones técnicas, personal de la alcaldía realizó un censo de los inmuebles ubicados en el área de atención. El balance reportado fue de 93 viviendas y establecimientos revisados: 17 negocios, 29 fábricas, 43 casas habitación y cuatro edificios que en conjunto concentran 45 domicilios.

La dimensión de la revisión llevó a las autoridades a mantener presencia en el sitio mientras se realizaban las labores para controlar la fuga y determinar las condiciones de seguridad en la zona.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, señaló que la intervención comenzó después de recibir el reporte de un vecino y aseguró que se mantuvo un trabajo coordinado con las autoridades capitalinas y federales.

“Desde los primeros reportes de las vecinas y los vecinos activamos de inmediato a nuestro personal de Protección Civil”, afirmó la funcionaria, quien sostuvo que, una vez controlado el incidente, no existía riesgo para la población.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, acompañó a Paz durante la supervisión de los trabajos en el punto donde se concentraron las labores de inspección.

Reporte vecinal activa operativo por olor a combustible en Granjas México

Preparan cierre del área para limpieza

Las autoridades reportaron que el incidente quedó bajo control y anunciaron que el próximo lunes se realizará el cierre total del área afectada para efectuar trabajos de limpieza.

El objetivo será retirar posibles remanentes de combustible y concluir la atención del sitio en condiciones de seguridad, según el reporte de la alcaldía.

El caso comenzó a partir de una alerta ciudadana ante la presencia del olor a combustible y derivó en la intervención de distintas dependencias para localizar su origen. La revisión de 93 viviendas y establecimientos permitió a las autoridades ampliar la inspección más allá del punto inicial del reporte.

La alcaldía informó que mantendrá la coordinación con las autoridades capitalinas y federales durante las siguientes etapas de atención.