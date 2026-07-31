Metrópoli

La alcaldesa destacó que la construcción de la paz requiere mantener un gobierno cercano a la ciudadanía

Gobierno de Ecatepec fortalece estrategia de seguridad con Mesa de Paz Comunitaria en Hank González

Por Eidalid López
Gobierno de Ecatepec fortalece estrategia de seguridad con Mesa de Paz Comunitaria en Hank González

A fin de fortalecer la seguridad y atender de manera directa las necesidades de la población, el Gobierno de Ecatepec llevó a cabo una nueva Mesa de Paz Comunitaria en la colonia Hank González, encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

Durante la jornada, autoridades municipales y vecinos sostuvieron un diálogo abierto para escuchar las principales inquietudes de la comunidad y definir acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

La alcaldesa destacó que la construcción de la paz requiere mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, recorriendo el territorio y escuchando de primera mano las necesidades de las familias ecatepenses.

En este encuentro, habitantes de la colonia expusieron problemáticas relacionadas con la seguridad, los servicios públicos y otros temas que afectan su vida cotidiana, mientras que las autoridades asumieron el compromiso de dar seguimiento a cada una de las peticiones.

La Mesa de Paz Comunitaria forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno municipal para fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía, con el propósito de generar soluciones a partir de la participación vecinal.

Las autoridades señalaron que estos ejercicios permiten identificar las necesidades específicas de cada comunidad y establecer compromisos concretos para atenderlas de manera oportuna

Asimismo, resaltaron que la colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental para prevenir la violencia, recuperar la confianza ciudadana y construir entornos más seguros.

Durante el recorrido por Hank González, la presidenta municipal reiteró que su administración continuará trabajando directamente en las comunidades para escuchar a la población y dar respuesta a sus demandas.

El gobierno local indicó que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial, sino también de la participación activa de las y los vecinos, quienes desempeñan un papel importante en la construcción de una cultura de paz.

Azucena Cisneros Coss reafirmó el compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía y de seguir impulsando acciones que fortalezcan la tranquilidad de las familias de Ecatepec.

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