Gobierno de Ecatepec fortalece estrategia de seguridad con Mesa de Paz Comunitaria en Hank González

A fin de fortalecer la seguridad y atender de manera directa las necesidades de la población, el Gobierno de Ecatepec llevó a cabo una nueva Mesa de Paz Comunitaria en la colonia Hank González, encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

Durante la jornada, autoridades municipales y vecinos sostuvieron un diálogo abierto para escuchar las principales inquietudes de la comunidad y definir acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

La alcaldesa destacó que la construcción de la paz requiere mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, recorriendo el territorio y escuchando de primera mano las necesidades de las familias ecatepenses.

En este encuentro, habitantes de la colonia expusieron problemáticas relacionadas con la seguridad, los servicios públicos y otros temas que afectan su vida cotidiana, mientras que las autoridades asumieron el compromiso de dar seguimiento a cada una de las peticiones.

La Mesa de Paz Comunitaria forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno municipal para fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía, con el propósito de generar soluciones a partir de la participación vecinal.

Las autoridades señalaron que estos ejercicios permiten identificar las necesidades específicas de cada comunidad y establecer compromisos concretos para atenderlas de manera oportuna

Asimismo, resaltaron que la colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental para prevenir la violencia, recuperar la confianza ciudadana y construir entornos más seguros.

Durante el recorrido por Hank González, la presidenta municipal reiteró que su administración continuará trabajando directamente en las comunidades para escuchar a la población y dar respuesta a sus demandas.

El gobierno local indicó que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial, sino también de la participación activa de las y los vecinos, quienes desempeñan un papel importante en la construcción de una cultura de paz.

Azucena Cisneros Coss reafirmó el compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía y de seguir impulsando acciones que fortalezcan la tranquilidad de las familias de Ecatepec.