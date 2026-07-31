Brugada advierte: “cero tolerancia al despojo de viviendas en CDMX”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada advirtió que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente al despojo de viviendas y anunció que el próximo miércoles presentará nuevas acciones para fortalecer la estrategia contra este delito y garantizar una respuesta inmediata ante los casos que se registren.

Durante la entrega de la rehabilitación de cuatro unidades habitacionales del programa Otoch, en Iztapalapa, la mandataria sostuvo que el gobierno capitalino no permitirá que el patrimonio de las familias sea utilizado para actividades ilícitas y aseguró que las instituciones de la ciudad continuarán actuando para proteger las propiedades.

“En esta ciudad no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. En esta ciudad la vivienda se respeta, el patrimonio de las familias se protege y el despojo se combate de manera frontal”, afirmó.

Recordó que al inicio de su administración se creó el Gabinete contra el Despojo y se promovieron reformas para endurecer las sanciones por este delito. De acuerdo con las cifras presentadas por la jefa de Gobierno, mediante restituciones y aseguramientos se han recuperado cerca de 300 inmuebles para sus legítimos propietarios.

“Con toda la fuerza de las instituciones, defenderemos el patrimonio y la propiedad que millones de familias han construido durante décadas, con sudor, trabajo, sacrificio y esfuerzo”, señaló.

La mandataria también hizo un llamado a los habitantes de las unidades habitacionales para reportar posibles casos de despojo a las autoridades, al considerar que los vecinos tienen conocimiento directo de lo que ocurre en sus edificios y conjuntos.

Otoch ha atendido 4 mil 388 unidades habitacionales

En el mismo acto, la mandataria local informó que durante los últimos dos años el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado mil 200 millones de pesos al mejoramiento de unidades habitacionales, con los que se han atendido 4 mil 388 conjuntos en diferentes alcaldías.

Según los datos presentados, el programa Otoch ha permitido instalar más de 15 mil luminarias, impermeabilizar más de 443 mil metros cuadrados, rehabilitar o sustituir escaleras en 227 unidades y realizar trabajos de pintura en más de mil 200 conjuntos habitacionales.

Las intervenciones incluyen además mantenimiento de redes de drenaje, instalaciones eléctricas y de gas, cisternas, banquetas, guarniciones, rampas, andadores, canchas, juegos infantiles, áreas verdes y otros espacios comunes.

Brugada advierte: “cero tolerancia al despojo de viviendas en CDMX”

Sostuvo que el objetivo del programa no se limita a mejorar la imagen de los edificios, sino que busca recuperar espacios de convivencia y fortalecer la organización vecinal.

“Las unidades habitacionales son también el corazón de la ciudad. Aquí, en un espacio pequeño, vive mucha población, por eso, las unidades habitacionales son el escenario de una impresionante vida colectiva”, expresó.

Como parte de las acciones de prevención de riesgos, el Gobierno capitalino también informó sobre la entrega de 14 mil “mochilas de vida”, con equipo básico de protección civil y capacitación, además de 30 mil detectores de gas destinados a prevenir accidentes por fugas.

Cuitláhuac concentra inversión de 6.2 mdp

En la Unidad Habitacional Cuitláhuac, donde se realizó el acto, se invirtieron 6.2 millones de pesos para pintar los 68 edificios que integran el conjunto, conformado por 680 viviendas y con una población aproximada de 3 mil habitantes.

Los trabajos incluyeron la pintura de las canchas, rehabilitación de tableros, sustitución de luminarias e instalación de cuatro reflectores, además de acciones en áreas comunes y deportivas.

La subsecretaria de Atención a las Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras, informó que también se realizaron trabajos de pintura en otras tres unidades de Iztapalapa.

En Villa Estrella 1 se invirtieron un millón 500 mil pesos para pintar 13 edificios y 266 viviendas, en beneficio de cerca de mil personas. En Frente 7, Sección H, se destinaron 500 mil pesos para intervenir 10 edificios con 60 viviendas, donde habitan alrededor de 250 personas.

En Santa María 31 se aplicaron 450 mil pesos para pintar cuatro edificios que concentran 70 viviendas y donde viven aproximadamente 300 personas.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que el presupuesto para la atención de unidades habitacionales pasó de cerca de 270 millones de pesos en 2025 a más de 600 millones en 2026.

El funcionario señaló que Otoch contempla también acciones para atender problemas estructurales y revisar pendientes relacionados con la escrituración de unidades habitacionales antiguas.

Precisó que el programa pretende ir más allá del mantenimiento físico de los edificios y fortalecer la organización y convivencia entre los habitantes.

En representación de los vecinos, Claudia González agradeció las obras realizadas en Cuitláhuac y señaló que la unidad llevaba años sin recibir trabajos de este tipo.

“Gracias de verdad por embellecer nuestra unidad y tomarnos en cuenta después de tanto abandono”, expresó.