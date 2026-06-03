Gobierno del EdoMéx culmina actividades de cuidado de bosques y logra más de 500 km de brechas cortafuego

Campaña de Actividades Silviculturales 2025-2026

Por medio de la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque), el Gobierno del Estado de México, dio por concluida la Campaña de Actividades Silviculturales 2025-2026 que se desarrollo desde septiembre de 2025 hasta mayo del 2026.

Durante la iniciativa se aperturaron 582.6 kilómetros de brechas cortafuego y 97.43 kilómetros de líneas negras, al igual que procesos de quemas controladas en 551.69 hectáreas. En total todas estas acciones evitan la propagación del fuego en caso de que se de un incendio forestal.

La jornada de clausura se desarrolló en la comunidad de San Mateo de los Ranchos en el municipio de Temascaltepec, en el marco de la Semana de los Bosques. Durante el evento, el Director General de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, reconoció la participación de ejidatarios, comuneros y propietarios forestales en cooperación con las brigadas de Combate de Incendios Forestales de la dependencia. Asimismo explicó que el trabajo que se lleva a cabo debe de ser visto como una inversión a futuro, ya que lo que se cuida es el agua que proveen las zonas forestales.

“Si estuviera aquí con nosotros la Maestra Delfina se sentiría muy contenta, se sentiría igualmente satisfecha de ver el trabajo que estamos haciendo con nuestras autoridades comunales, por todos y cada uno de ustedes que tienen esas ganas de trabajar juntos y de cuidar a nuestros recursos forestales que son en este momento lo más importante que tenemos para nuestro futuro y sobre todo para nuestros niños”, afirmó.

Como parte de los trabajos de prevención, en 15.06 hectáreas también se retiró maleza a través del chaponeo de hierbas y pastos, se hizo acomodo de material vegetal a curvas de nivel con el fin de aminorar el material combustible en 7.04 hectáreas, así como poda de ramas bajas en 3.84 hectáreas. Igualmente, se le dio mantenimiento a los caminos forestales con cuneteos, pozos de infiltración y topes derivadores y se preparo el terreno para poder garantizar el establecimiento de planta en futuras restauraciones hidrológico forestales.

En la misma linea, para contener escurrimientos y prevenir la erosión de los suelos, se trabajó en la construcción de presas de morillos y pozos de absorción

Sánchez Vélez recordó que, en el marco del Día del Medio Ambiente, se decidió declarar del 1 al 7 de junio como la Semana de los Bosques, por lo que van a haber actividades para visibilizar la importancia de los ecosistemas forestales para la provisión de agua, conservación de biodiversidad y bienestar de la población, como saneamiento de ríos. A través del proyecto Bosque Escuela se realizan educativos por los viveros forestales del Organismo para niñas, niños y jóvenes.

El día viernes 5 se realizará el establecimiento de 700 plantas de maguey pulquero y durante el fin de semana se efectuará el 1er Foro Regional de Agaves Pulqueros del Estado de México y Tlaxcala en el municipio de Tepetlaoxtoc. Ahí se van a reunir los productores, académicos e investigadores con el objetivo de impulsar las Plantaciones Comerciales de este tipo de agave.