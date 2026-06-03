Aseguran 192 motocicletas valuadas en 5 mdp en Tepotzotlán

Cateo Camiones donde se encontraba la mercancía. (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) recuperaron 192 motocicletas con un valor de cinco millones 100 mil pesos, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

Esta mercancía se encontraba dentro de un vehículo de carga, cuatro semirremolques con contenedor, dos cajas secas.

Tras un reporte de robo del vehículo de carga, el 28 de mayo, cuando la víctima circulaba a bordo de un tractocamión sobre la autopista México – Querétaro y a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli fue interceptada por dos automóviles de los que descendieron tres sujetos con armas de fuego, quienes la amagaron para desapoderarlo de la unidad y la mercancía.

El 30 de mayo policías de la Secretaría de Seguridad estatal, a través del sistema de GPS con el que contaba la unidad localizaron el vehículo dentro de un inmueble ubicado en avenida del Sol, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón del municipio de Tepotzotlán.

Durante el despliegue operativo se aseguró un tractocamión modelo 2010, color rojo; dos semirremolques con un contenedor color verde; un semirremolque, color rojo, modelo 2019, con un contenedor del mismo color; una caja seca color blanco cargada con aproximadamente 20 tarimas de suavizante de telas y jabón líquido para ropa; por último, otra caja seca color blanco, modelo 2025; cabe señalar que todo lo asegurado contaba con reporte de robo.

Además, fueron localizados dos “dolly” un semirremolque tipo portacontenedor, color rojo, con un contenedor color azul; 192 motocicletas nuevas, de la marca Winme y un montacargas color naranja con negro. Derivado de los hallazgos el inmueble quedó asegurado en tanto continúan las investigaciones.

Al término de la diligencia se hizo la devolución del vehículo de carga, dos semirremolques con contenedor, un dolly y de las 192 motocicletas, en virtud a que se acreditó su legal propiedad, el resto continúa asegurado.