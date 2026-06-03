Azucena Cisneros se reunió con Marcela Figueroa para dar continuidad a la depuración de seguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros Coss con Marcela Figueroa Franco

La presidenta del municipio de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, se reunió con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, con el fin de darle seguimiento al fortalecimiento de la evaluación, profesionalización y depuración de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en la localidad.

Con dicha acción, el municipio se une a la estrategia federal de coordinación que busca que sea posible limpiar la corporación e igualmente separar a quienes no cumplen con el perfil que exige el servicio público.

En marzo del año presente, Cisneros Coss había dado a conocer que el gobierno federal iba a reforzar su intervención en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec para mejorar la seguridad, en especiales en temas que tienen que ver con la capacitación de los elementos y con la operación de las videocámaras de vigilancia.

“Van a venir también de parte de Seguridad Pública Federal a la intervención de todo lo que es el C4, para poder eficientar el sistema de cámaras. Entonces, hay un trabajo de mucha coordinación y hoy anuncio que va a haber una intervención mucho más profunda en el sistema de trabajo de seguridad pública municipal por parte de la Federación”, señaló.

En un comunicado que el Gobierno de Ecatepec, por su parte compartió por medio de sus redes sociales que se encuentran trabajando con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que está encabezado por Omar García Harfuch, con el fin de que se construya un equipo policiaco que sea más confiable, cercana y que esté mejor preparado para atender las situaciones que surjan.