Edomex y gobierno federal buscan mejorar el precio de garantía del maíz

SeCampo

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), anunció que se otorgará un apoyo complementario de 300 pesos por tonelada a las y los productores que comercialicen su cosecha de maíz, a través de Alimentación para el Bienestar.

Además, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, anuncio que este año el precio de garantía establecido será de 7 mil 200 pesos por tonelada, por lo cual con el apoyo adicional estatal, las y los productores reciban un ingreso total de 7 mil 500 pesos por tonelada de maíz.

“El año pasado pudimos apoyar a cerca de mil 411 productores, quienes acopiaron más de 22 mil toneladas de maíz. Como resultado, destinamos alrededor de 22 millones de pesos en apoyos complementarios, equivalentes a mil pesos por tonelada”, destacó.

Recordó que este año se puso en marcha el programa piloto PROMAÍZ EDOMEX en 27 municipios de la entidad, mediante el cual se otorgan apoyos de 5 mil pesos por hectárea para productores de maíz híbrido y de 6 mil pesos por hectárea para productores de maíz nativo.

“En caso de que los recursos comiencen a agotarse, daremos preferencia a las mujeres productoras, quienes además de las múltiples responsabilidades que desempeñan, continúan contribuyendo al desarrollo de nuestro campo”, señaló.

En la reunión, realizada en las instalaciones de la Oficina de Representación de SADER en el Estado de México se aclararon dudas y se brindaron asesorías a productores de maíz de la región centro de la entidad, sobre los programas PROMAÍZ EDOMEX y el Programa Complementario al Precio de Garantía del Maíz del Estado de México (COPREGME) 2026.