Edomex invierte 29.8 millones de pesos en infraestructura y equipamiento escolar en la región de los volcanes

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México informó que se destinaron 29.8 millones de pesos para obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar en 36 planteles educativos de los municipios de Cocotitlán, Tlalmanalco y Ecatzingo.

Las acciones beneficiarán a 5 mil 715 estudiantes mediante la realización de obras de mejoramiento, la entrega de mobiliario escolar, equipos de cómputo y la instalación de sistemas de captación de agua pluvial.

La gira inició en Cocotitlán, donde se invirtieron 5.72 millones de pesos para atender nueve escuelas y beneficiar a 2 mil 334 alumnos. Entre las acciones realizadas se encuentran obras de infraestructura, entrega de mobiliario y sistemas de captación de agua.

Posteriormente, en Tlalmanalco se entregaron obras y mobiliario escolar en la Escuela Secundaria Oficial No. 0603 “Calmécac”. En este municipio, la inversión ascendió a 9.2 millones de pesos para 16 escuelas, con una población beneficiada de 2 mil 380 estudiantes.

En la visita a la Escuela Primaria “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, autoridades educativas también entregaron equipos de cómputo como parte de un donativo realizado por la iniciativa privada. Según la SECTI, se distribuyeron 65 equipos portátiles entre seis escuelas visitadas durante la gira.

En Ecatzingo, la dependencia reportó una inversión de 14.9 millones de pesos para obras de infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial en 11 escuelas, con beneficio para mil un estudiantes.

Las actividades incluyeron visitas al Jardín de Niños “Gral. Emiliano Zapata” y a la Escuela Primaria “Doroteo Arango”, donde también se entregaron equipos de cómputo y mobiliario escolar.