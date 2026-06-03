Caen 3 “Tanzanios” narcomenudistas, homicidas y traficantes de armas

Detenidos José Antonio Ortega Ramírez, alias “El Popeye”, Donovan Antuan Ortega Zeiter y Fabiola Maguey Hernánez. (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios” dedicados al narcomenudeo, extorsión, homicidio de integrantes de células rivales, y tráfico de armas en la alcaldía Iztapalapa.

Se trata de José Antonio Ortega Ramírez de 44 años, alias “El Popeye”, Donovan Antuan Ortega Zeiter de 20 años, Fabiola Maguey Hernández de 40 años.

Tras la ubicación de varios puntos de venta de droga en la colonia San Miguel, se localizó una propiedad ubicada en la calle andador 3 Eusebio Guajardo, la cual era utilizada para almacenar y distribuir narcóticos.

Por lo tanto, autoridades ejecutaron una orden de cateo en el inmueble, donde se aseguró un arma de fuego corta, un cargador color negro abastecido con 14 cartuchos útiles, una caja que contenía 20 cartuchos útiles, 45 bolsitas de plástico con marihuana, además de cuatro bolsas medianas con la misma hierba a granel, y fueron detenidos los tres miembros de “Los Tanzanios”.

El inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso.

Fabiola Maguey Hernández cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud; mientras que José Antonio Ortega Ramírez cuenta con seis ingresos, tres de ellos por delitos contra la Salud, dos más por el delito de robo en distintas modalidades y uno por encubrimiento por receptación.