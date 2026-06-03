Metrópoli

La CDMX busca mostrar una imagen representativa de la cultura mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cempasúchil en Paseo de la Reforma: ¿Por qué aparecieron estas flores en pleno junio?

Por Ana Paola Martínez Garrido
cempasuchil_en_paseo_de_la_reforma_por_que_aparecieron_estas_flores_en_pleno_junio
Cempasúchil en Junio. La Ciudad de México adelantó la temporada de cempasúchil para recibir a los visitantes del Mundial 2026. (Andrea Murcia Monsivais)

Con el objetivo de recibir a visitantes de todo el mundo para el próximo torneo mundialista, la Ciudad de México ha comenzado una inusual misión para esta época del año: plantar miles de flores de cempasúchil en las principales calles y avenidas de la capital.

La flor de cempasúchil, especie endémica de México, es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, una festividad reconocida a nivel mundial.

Ante el asombro de varias personas que reportaron mediante videos la plantación de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, la Secretaría del Medio Ambiente ofreció más detalles al respecto.

El camino para tener cempasúchil en verano

De acuerdo con Julia Álvarez Icaza, Secretaria del Medio Ambiente, desde noviembre de 2025 se planteó la posibilidad de abrir una nueva temporada de cosecha de cempasúchil en junio de este año, con la finalidad de recibir al turismo nacional e internacional rumbo al Mundial.

“Entonces, de ahí nació la idea de de abrir una temporada nuevas de cempasúchil que se ensemilló por ahí de febrero-marzo“, señaló Álvarez Icaza.

La siembra y cosecha de 18 mil plantas estuvo a cargo de productores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco. Se estima que entreguen un total de 300 mil ejemplares, los cuales serán sembrados en algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad.

Tendencias