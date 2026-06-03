Cempasúchil en Paseo de la Reforma: ¿Por qué aparecieron estas flores en pleno junio?

Cempasúchil en Junio. La Ciudad de México adelantó la temporada de cempasúchil para recibir a los visitantes del Mundial 2026. (Andrea Murcia Monsivais)

Con el objetivo de recibir a visitantes de todo el mundo para el próximo torneo mundialista, la Ciudad de México ha comenzado una inusual misión para esta época del año: plantar miles de flores de cempasúchil en las principales calles y avenidas de la capital.

La flor de cempasúchil, especie endémica de México, es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, una festividad reconocida a nivel mundial.

🌼⚽ El cempasúchil ya comenzó a llenar Paseo de la Reforma en pleno junio, a solo días del Mundial 2026, adelantando una de las postales más tradicionales de la Ciudad de México.



🌿🏙️ Productores de Xochimilco modificaron sus tiempos de siembra para tener lista la flor meses… pic.twitter.com/SuH8a6sgek — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 2, 2026

Ante el asombro de varias personas que reportaron mediante videos la plantación de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, la Secretaría del Medio Ambiente ofreció más detalles al respecto.

El camino para tener cempasúchil en verano

De acuerdo con Julia Álvarez Icaza, Secretaria del Medio Ambiente, desde noviembre de 2025 se planteó la posibilidad de abrir una nueva temporada de cosecha de cempasúchil en junio de este año, con la finalidad de recibir al turismo nacional e internacional rumbo al Mundial.

¡Atención amantes del cempasúchil!



Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.



¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo! pic.twitter.com/dCaqyv4SRn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 2, 2026

“Entonces, de ahí nació la idea de de abrir una temporada nuevas de cempasúchil que se ensemilló por ahí de febrero-marzo“, señaló Álvarez Icaza.

La siembra y cosecha de 18 mil plantas estuvo a cargo de productores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco. Se estima que entreguen un total de 300 mil ejemplares, los cuales serán sembrados en algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad.