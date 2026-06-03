De Reforma a la SEP: así han sido los destrozos de la CNTE en la CDMX a días del Mundial (Crónica)

Las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escalaron en la Ciudad de México durante su tercer día consecutivo de protestas, luego de que manifestantes irrumpieran en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizaran pintas y presuntamente causaran daños al interior del inmueble ubicado sobre avenida Universidad.

La intensificación de las manifestaciones ocurre a pocos días del arranque del Mundial 2026, cuya inauguración tendrá lugar en el Estadio Banorte, en Santa Úrsula, mientras integrantes del magisterio mantienen la presión sobre vialidades estratégicas y advierten que podrían endurecer sus acciones si no hay respuesta a sus demandas.

Manifestantes de la CNTE irrumpen en sede de la SEP

Este miércoles 3 de junio se reportó la presencia de manifestantes, presuntamente integrantes de la CNTE, en las instalaciones de la SEP ubicadas sobre avenida Universidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que, presuntamente, se registraron daños al mobiliario dentro de oficinas de la dependencia. Tras la irrupción, los manifestantes realizaron pintas en accesos y zonas del complejo.

¿Qué ocurrió en Paseo de la Reforma durante las protestas?

Por segundo día consecutivo, integrantes de distintas secciones de la CNTE bloquearon durante aproximadamente cuatro horas Paseo de la Reforma, desde Circuito Interior hasta la Torre del Caballito.

Durante la movilización, un grupo utilizó lazos para derribar tres figuras gigantes alusivas al Mundial de Futbol 2026 ubicadas a la altura del Ángel de la Independencia. Posteriormente retiraron uniformes deportivos de las estructuras y prendieron fuego a camisetas, shorts y un balón gigante.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

La CNTE VANDALIZA las esculturas gigantes colocadas por el #Mundial2026 sobre el Paseo de la Reforma realizadas por ARTESANOS MEXICANOS… SE ESTÁN GANANDO EL REPUDIO DE LA GENTE !



La 4T les dio poder, ahora que se la coman completa. pic.twitter.com/rJ4e5VIg7K — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) June 2, 2026

Las acciones ocurrieron en medio del aumento de tensión entre manifestantes y autoridades, mientras continúan las negociaciones entre representantes magisteriales y dependencias federales.

CNTE advierte posible intensificación de movilizaciones

Elvira Veleces, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, señaló que las acciones ocurrieron derivado de la “indignación” provocada por la situación de docentes lesionados durante movilizaciones previas.

También advirtió que las protestas podrían intensificarse si el movimiento decide endurecer sus medidas de presión. Entre los casos mencionados se encuentra el maestro Proceso Columbo, quien permanece hospitalizado tras ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el profesor Octavio Romero ya fue dado de alta.

Autoridades investigan daños y presencia de encapuchados

Tras concluir las protestas, los manifestantes regresaron al plantón instalado en calles del Centro Histórico, luego de no poder ingresar al Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo el FIFA Fan Fest.

Por separado, autoridades capitalinas señalaron que personas encapuchadas con una agenda distinta a la movilización magisterial pudieron haberse infiltrado en protestas anteriores. La Fiscalía capitalina informó que existen cinco personas identificadas presuntamente relacionadas con actos vandálicos y daños registrados durante las movilizaciones.

Además, se abrieron carpetas de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.