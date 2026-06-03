Vigilará SSC viajes en DiDi en tiempo real con IA

Firma Convenio de colaboración entre la SSC y DiDi. (SSC)

La plataforma de servicio de taxi DiDi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de que a través del uso de Inteligencia Artificial, prevenir incidentes, atender emergencias y agilizar los tiempos de respuesta, integrando tecnología de punta, coordinación institucional y atención prioritaria para mejorar la movilidad.

Este esfuerzo conjunto permitirá que el 100 por ciento de los viajes de la plataforma sean auditados en tiempo real por un ecosistema de inteligencia artificial (IA). Dichos modelos tendrán la capacidad de enlazarse directamente con las autoridades para coordinar apoyo cuando sea necesario, manteniendo un énfasis especial en casos con perspectiva de género.

Mediante IA se analizan múltiples variables para detectar anomalías operativas, como desviaciones de ruta, patrones de velocidad inusuales y telemetría de frenado. Adicionalmente, se evalúan de forma simultánea factores de contexto como la hora, la zona del posible incidente y los perfiles de los usuarios involucrados, sobre todo si cuentan con reportes previos.

Cuando el sistema detecta una situación irregular, canaliza el evento en cuestión de milisegundos a un equipo de agentes especializados de DiDi. Este grupo realiza una verificación y clasifica el caso apoyándose en estrictos protocolos internos. Al confirmarse una emergencia potencial, la plataforma identifica mediante GPS el cuadrante policial exacto para solicitar el apoyo de la SSC CDMX en el menor tiempo posible.

Experiencia Integrada: El protocolo se ejecuta de manera nativa y automatizada en background del dispositivo, eliminando la necesidad de interacción o activación manual por parte del usuario. Siempre cuidando el uso de la información y protegiéndola de extremo a extremo dentro de los sistemas de DiDi

Alertamiento Automatizado de Extremo a Extremo: Al confirmarse una anomalía por la IA, el sistema lanza una alerta automática que escala hacia el grupo dedicado de DiDi

Despliegue Táctico Automatizado: Ante la confirmación o presunción de un incidente de seguridad, el equipo dedicado ejecuta los accionables del convenio firmado con la SSC

Geolocalización por Cuadrante Policial: El sistema identifica el cuadrante policial exacto mediante coordenadas GPS y establece un canal de comunicación prioritario y directo con los Jefes de Cuadrante correspondientes de la SSC, logrando una movilización y activación policial en sitio para la asistencia correspondiente

Sinergia Público-Privada e Innovación de Punta: El resultado es una red de protección ciber-física líder en la industria, diseñada exclusivamente para salvaguardar la seguridad ciudadana

Durante el anuncio, el comisario Hermenegildo Lugo Lara, titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, mencionó que el objetivo para alcanzar una ciudad más segura sólo es posible con la profesionalización de cada puesto, así como con la colaboración entre instituciones que permitan alcanzar un gobierno en paz. “Confío en que la tecnología de DiDi nos ayudará a detectar cualquier anomalía en tiempo récord y a impulsar las acciones necesarias para atender los incidentes que puedan presentarse”, expresó.

Al tomar la palabra, Pablo Lamuraglia, Director de Seguridad Global de DiDi, celebró la alianza y destacó su importancia:

“En DiDi reconocemos la importancia de un ecosistema de seguridad basado en el trabajo conjunto, en donde las autoridades son parte fundamental, por lo que agradezco la disposición del licenciado Pablo Vázquez y su equipo. Sabemos que este tipo de esfuerzos necesitan incorporar las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para mejorar la experiencia antes, durante y después de cada viaje, por lo que confiamos en que con esta alianza los capitalinos y visitantes no solamente estarán más seguros, sino que también se sentirán más seguros”.