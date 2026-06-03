Prevén derrama de casi 27 mil mdp por el Mundial en la CDMX

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

Se estima que la derrama económica para la Ciudad de México durante el Mundial 2026 alcanzaría los 26 mil 985 millones de pesos, derivado de cinco partidos oficiales, actividades paralelas y cerca de 37 días de activación económica en distintos puntos de la metrópoli, así lo informó la Coparmex CDMX.

El organismo reconoció que actualmente la capital enfrenta retos importantes en materia de empleo, competitividad y recuperación económica por lo que el Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad histórica para fortalecer el dinamismo económico, impulsar el turismo, incentivar el consumo y generar oportunidades para miles de negocios y trabajadores de la capital.

La Coparmex CDMX detalló que el beneficio del impacto económico será principalmente para sectores como hospedaje, alimentos, comercio, entretenimiento, transporte y festivales vinculados al torneo, tomando como base datos estadísticos, censales y estimaciones de consumo desarrolladas a partir de información oficial y referencias nacionales e internacionales.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que eventos globales como el Mundial deben convertirse en motores de desarrollo económico con impacto territorial y social para toda la ciudad, tan solo en el desarrollo del Mundial 2026, estimamos que se crearán al menos 100 mil empleos, la mayoría de ellos temporales, el reto está en conservar esos empleos y aprovechar los excedentes económicos.

“Un Mundial no sólo se juega en un estadio, también se vive en hoteles, restaurantes, mercados, transporte, pequeños negocios y espacios públicos. La Ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar su capacidad económica, turística y cultural ante millones de personas en todo el mundo”, indicó.

Dúo a conocer que se identifica al hospedaje como el principal componente económico con una derrama superior a los 15 mil millones de pesos, equivalente al 57.4% del impacto estimado total. Asimismo, el comercio, alimentos y entretenimiento representarían más de 6 mil millones de pesos, mientras que el transporte alcanzaría una derrama superior a los 3 mil millones de pesos.

Asimismo, se contempla la activación de espacios públicos, festivales por alcaldía y el Fan Festival en el Zócalo capitalino como elementos fundamentales para ampliar el alcance económico y social del torneo en toda la ciudad, en el caso de las actividades realizadas en el primer cuadro de la Ciudad se contempla más de 638 millones de pesos y en los festivales por alcaldía podrían alcanzarse los mil 398 millones de pesos.

Finalmente, reiteró que el Mundial 2026 debe entenderse no sólo como un evento deportivo internacional, sino como una oportunidad para impulsar competitividad, turismo, inversión, consumo interno y fortalecimiento económico para la capital del país.